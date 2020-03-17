«Я успела на последний самолет». Пермячка рассказала о своем возвращении из-за границы

Пермячка Адель Нейзер на днях вернулась из Европы. О том, как на последнем рейсе ей удалось вернуться домой и что сейчас происходит в страна, она написала большой пост и опубликовала в группе ВКонтакте «Мой город Пермь».

Поехала в Милан праздновать день рождения

Меня зовут Адель, 15 марта я вернулась из Европы. Мое путешествие началось 29 февраля, накануне дня моего рождения. Прилетела я в Верону, так как еще месяц назад, до того как вирус появился в Европе, были планы отпраздновать день рождения в Милане.

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В аэропорту Вероны был контроль, пассажирам измеряли температуру. При этом летели мы все из Москвы, где не было зафиксировано ни одного случая заражения. Но ситуация начала меняться молниеносно, при приземлении самолета речи о поездке в Милан уже не шло, унести бы ноги с итальянской земли. Я переживала, что по возвращении меня закроют на карантин в Москве, а вернуться домой хотелось бы поскорее.

«Хотелось унести ноги с итальянской земли»

Из Италии я на машине стартанула в Словению. Мы с семьей не выходили на заправках в Италии, нигде не останавливались, хотели как можно скорее добраться до границы. Все прошло успешно.

Спустя две недели признаков заражения у меня не было. Мы вздохнули, но не полной грудью. К тому времени произошли следующие события: 8 марта Италия закрыла границы и объявила карантин по всей стране. Через несколько дней мой рейс был отменен, и уже появились зараженные люди на территории Республики Словения. 12 марта произошла смена кабинета министров Словении, и первым решением было объявление эпидемии в стране.

Я в срочном порядке купила билет Любляна-Москва-Пермь, потому что серьезно опасалась закрытия аэропорта в Словении. Рейс не отменили - уже хорошо.

«Народ «бежал» из Европы толпой и никого не проверяли»

В Москве никто не проверял прибывших моим рейсом. Народ «побежал» из Европы толпой, а их даже не проверили. В Перми аналогичная ситуация.

Я, как здравомыслящий человек, уже приготовилась сидеть в карантине. Попросила установить специальную программу на мой компьютер, чтобы я могла работать из дома. Мужа выгнала на две недели к родителям. Он заранее мне купил продуктов на две недели. В общем, все как положено.

«Врач к вам не придет, приходите сами»

Но что дальше? Нужно позвонить и сообщить о себе, чтобы не за просто так сидеть дома, а на официальном больничном. Решила сначала позвонить в свою больницу и вызвать врача на дом. Мне сказали, что без постановления от Роспотребнадзора больничный лист не дадут, и дали два номера, по которым нужно обратиться: 236-41-52 и 208-34-68. Последний номер не отвечал, а первый номер сбрасывал.

Нашла на сайте Роспотребнадзора по Пермскому краю номер горячей линии, но на всякий случай позвонила в справочную. Дали номер: 258-07-87. Смотрю на сайт, номер 236-51-90. Позвонила сначала по первому номеру. Дозвонилась. Далее диалог:

- Здравствуйте, меня зовут Адель, я вернулась вчера из Европы.

Диспетчер записала мои данные: где я живу, мой телефон и дату рождения.

- Откуда приехали?

- Из Словении.

- Ну, Словения не входит в группу риска.

- То есть врач ко мне не придет?

- Нет.

- И на карантине сидеть не нужно?

- Нет, не нужно.

- Я 29 февраля была в Италии.

- Две недели прошли, если признаков нет, то Вы не заражены.

Звонок был мною записан.

После звонка я сидела еще минут 10 в недоумении. Как так? В Новостях говорят одно – на деле совершенно другое. Пишут, что за женщиной полицейские гонялись, потому что она не позвонила и не сообщила о том, что вернулась из Европы, а на самом деле реагируют достаточно пассивно. Конечно, не всей информации стоит доверять, но все же. Такое ощущение, что никакого вируса и нет, исходя из поведения в аэропорту Москвы и Перми.

Я решила позвонить еще раз, по номеру, который дали в поликлинике: 236-41-52. Дозвонилась.

На этот раз женщина более ясно описала ситуацию: «Каждого приезжего из Европы мы на карантин по справке посадить не можем. Признаков нет - все в порядке. Если Вы здравомыслящий человек, то Вы самостоятельно должны изолироваться на две недели, без справок, без больничного листа. Мы даем эти документы только при случае, если Вас на работу не пускают и директор требует справку о состоянии здоровья. Можете подойти по адресу ул. Куйбышева 50, с 8:30 до 10:30, натощак».

То есть, получается, люди, приехавшие из Европы, могут себе позволить сидеть дома на не оплачиваемом больничном? Скажу просто - нет!

«Села в последний самолет из Словении»

Словения находится на границе с Италией и другими странами, где ходит вирус. Итальянцы приезжают в Словению работать, и наоборот.

Что еще интересно. Первый зараженный в Словении оказался врачом. Он решил съездить в Венецию, потому что цены на четырехзвездочные отели упали с 200 евро за ночь до 70 евро. Он сгонял на выходные и вернулся на работу. Но и это еще не все. Работает он в доме престарелых и первый умерший от коронавируса оказался из этого дома.

16 марта в Словении были закрыты все школы, университеты, кафе, парки, магазины непродовольственных товаров, прекращены железнодорожные и автобусные перевозки. Количество заразившихся 251.

Если же сравнивать с данными по Италии, там количество заболевших выросло с 200 до 25000 за 10 дней. Работодателей призвали отпустить своих работников на карантин.

Австрия ввела контроль на границе со Словенией, въезд только для граждан и постоянно проживающих там. Венгрия закрыла границы для всех кроме своих граждан. То же самое сделала Хорватия, но из-за тесных исторических связей словенцев и хорватов, и наличия дач словенцев на их территории, они в виде исключения пускают словенцев, при условии, что те будут сидеть в самоизоляции 14 дней, за неисполнение введен штраф 1 400,00-16 000,00 евро.

В ночь на 17 марта закрыли аэропорт и вылеты из Любляны стали невозможны. То же самое с близлежащими аэропортами Вены, Будапешта и Загреба. То есть я, фактически, села в последний самолет из этого региона.

Ни в коем случае не хочу критиковать работников здравоохранения, я только хочу подчеркнуть, что побывала на территории Италии, а потом на территории соседней Словении, где новости с пугающей быстротой меняются, и изо дня в день сообщают о сотнях смертей в день (в день моего вылета в Северной Италии умерло 358 человек). И как ответственный человек, у которого есть бабушки и дедушки, не желаю стать причиной распространения этого вируса в городе Перми. Поэтому сейчас нахожусь на добровольном карантине.

В общем, риторических вопросов много, а завтра я пойду сдавать кровь.

- Больничные листы вне зависимости от самочувствия будут выдаваться гражданам, вернувшимся из семи стран: КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании и Франции, - прокомментировали ситуацию Адель Нейзер в пермском краевом минздраве. – Эти пермяки в обязательном порядке должны пройти 14-дневную изоляцию на домашнем карантине. Пермячка была в Словении, эта страна не входит в список стран, после посещения которых человеку дается обязательный больничный. Врачи выяснили это в телефонной беседе и поступили по правильному алгоритму. А вот если во время карантина у пермячки появятся признаки заболевания, то включится другой алгоритм, положенный в таких случаях.

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