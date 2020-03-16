В Прикамье зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом

В конце прошлой неделе в краевом центре подтвердился диагноз коронавирусная инфекция у пермяка, который вернулся из Франции. Как сообщил заместитель краевого министра Евгений Камкин, он был госпитализирован, его состояние удовлетворительное.

И вот в федеральном Роспотребнадзоре сообщили о втором случае заражения коронавирусом в Пермском крае.

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей 00:00 00:00

- За последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: 20 случаев – в Москве, 3 случая в Санкт-Петербурге, 1 случай в Московской области, 3 случая в Самарской области, 1 случай в Кировской области, 1 случай в Пермском крае, 1 случай в Республике Коми, - говорится в официальном сообщении этого ведомства. - Результаты предварительных анализов подтвердились. Установлено, что граждане в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции: Италию, Францию, Испанию, Швейцарию. Все госпитализированные помещены в инфекционные боксы. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

По данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано уже 93 случая коронавирусной инфекции, из них 90 у российских страны, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению двое граждан КНР, один гражданин России, и гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции 00:00 00:00

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