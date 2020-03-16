В Прикамье рассмотрели различные сценарии развития ситуации с коронавирусом

Насколько лечебные учреждения Прикамья готовы встретить угрозу коронавирусной инфекции? Об этом радиослушатели Радио «Комсомольская правда » (96,6 FM) смогли узнать из первых уст - в радиостудию пришел заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин.

- К приходу коронавирусной инфекции мы начали готовиться с конца января, именно тогда к нам начала поступать информация из федеральных ведомств, затем проводились селекторные совещания, - рассказал Евгений Камкин. – Сейчас можно сказать: медицинские учреждения края подготовлены к угрозе коронавируса. Создан запас средств индивидуальной защиты врачей и необходимых медикаментов. Мы проанализировали все варианты развития ситуации. В зависимости от количества заболевших спланировано перепрофилирование мест в лечебных учреждениях. Сейчас у нас в Пермском крае 208 инфекционных палат с боксами. При необходимости будут оборудованы и другие палаты. У нас имеется достаточное количество аппаратов ИВЛ. Подготовлены соответствующие приказы по маршрутизации пациентов: определено, в какие лечебные учреждения они будут госпитализироваться. При правительстве Пермского края был создан специальный штаб, который возглавил глава Прикамья Дмитрий Махонин. Проработаны планы по всем другим ведомствам, которые могут быть задействованы в этой ситуации.

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С первым испытанием медики Прикамья столкнулись уже в конце прошлой недели: в крае был официально зарегистрирован первый диагноз коронавирусной инфекции – у пермяка, вернувшегося из Франции. Как он сейчас себя чувствует?

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- Состояние пациента удовлетворительное, температура – 36,4, каких либо жалоб на самочувствие на утро понедельника он не предъявлял, - сообщил Евгений Камкин. - Проводится его медикаментозное лечение. В пятницу были взяты анализы, в результате было получено подтверждение диагноза. В воскресенье они были сделаны повторно: такие исследования при обнаружении заболевания проводятся во время лечения 4 раза. В зависимости от состояния возможно проведение каких-то дополнительных исследований.

Установлен ли круг тех, с кем контактировал пермяк, и каково сейчас их самочувствие?

- Весь круг контактов жителя Перми выявлен, у всех, с кем он контактировал, взяли анализы на обследование, они оказались отрицательные. Контактные лица изолированы по месту жительства, за ними осуществляется медицинское наблюдение.

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