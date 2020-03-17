«Платных анализов нет». В минздраве рассказали, как пермякам пройти обследование на коронавирус

В Прикамье – второй случай заражения коронавирусом. На этот раз опасное заболевание диагностировали у пермячки, которая три месяца прожила в Швейцарии и недавно вместе с мужем вернулась домой.

Как сообщили в Роспотребнадзоре по Пермскому краю, женщину и ее мужа госпитализировали в специальную боксированную палату инфекционной больницы. У супруга взяли все необходимые анализы, результат отрицательный.

По словам медиков, лечение проводится с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и средств индивидуальной защиты.

- Супруги незамедлительно были изолированы, один как заболевший, второй как контактное лицо, - пояснила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. – Состояние пациентов удовлетворительное, они получают полный спектр противовирусной терапии. Такие быстрые результаты были получены благодаря слаженной работе медицинских работников, сотрудников Роспотребнадзора и самих пациентов. Напоминаю, своевременное обследование и соблюдение правил изоляции позволит избежать массового распространения коронавируса.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусом в Перми был зафиксирован на прошлой неделе. 10 марта заболевший пермяк вернулся из Франции, он также находится в больнице. Врачи говорят, что пациент чувствует себя хорошо: температура в норме, катаральных явлений не наблюдается.

- После этого под наблюдение эпидемиологов и медиков были взяты все пассажиры рейса, на котором пациент вернулся домой, - сообщили в краевом минздраве. Пассажиры, которые сидели рядом с мужчиной, изолированы дома, у них взяты пробы на коронавирус. Жалоб на здоровье у тех, кто летел в одном самолете с заболевшей женщиной, нет.

В минздраве отмечают, что ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Пермского края. Все учреждения и организации работают в режиме повышенной готовности.

ВАЖНО

Как пройти обследование на коронавирус

В Министерстве здравоохранения по Пермскому краю рассказали, как пермякам пройти обследование на COVID-19 и в каких случаях оно назначается:

1. Если вы прибыли из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов за 14 дней до появления симптомов;

2. Если у вас были тесные контакты за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19;

3. Если у вас были тесные контакты за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.

В ведомстве подчеркнули, что забор проб для анализа осуществляет медицинский работник. Исследование образцов проводится в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», телефоны для справок: (342) 236-41-52, 208-34-68.

В частных медицинских организациях исследования на COVID-19 не проводятся, самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена.

КСТАТИ

Как получить больничный лист?

- Жителям Пермского края, вернувшимся из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании и Франции, необходимо находиться в режиме домашней изоляции 14 дней, столько длится инкубационный период заболевания, - напоминают медики. - Во время вынужденного отсутствия на работе вы не теряете заработную плату.

Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям, которые были в перечисленных выше регионах и получили предписание о нахождении в изоляции главного санитарного врача пермского края.

- Просим вас с пониманием отнестись к вынужденным мерам безопасности, соблюдать предписания врачей и не покидать свои дома. – подчеркивают в минздраве. - Сообщить о своем прибытии можно по телефону горячей линии Министерства здравоохранения Пермского края: (342) 258 - 07- 87 с 8.00 до 20.00 часов.

Напоминаем, что всем жителям края, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, при проявлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом, максимально ограничить контакты с другими людьми и ни в коем случае не заниматься самолечением.

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