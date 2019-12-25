«Милания теперь дышит, а Вика научилась говорить слово «мама». За год пермяки пожертвовали фонду «Дедморозим» 45 миллионов рублей

Все дети ждут от Нового года приятных сюрпризов и долгожданных подарков. Но есть малыши, которым нужны не игрушки и модные гаджеты, а настоящее чудо. И это чудо может совершить каждый из нас.

В этом году жители Прикамья перечислили подопечным детям фонда «Дедморозим» 45 546 534 рублей 48 копеек! Эти деньги позволили совершить сотни чудес для детишек со смертельно опасными заболеваниями. Милания из Чусового будет дышать! Леша Утробин из Кочево (мальчика укусил клещ) спустя полгода нахождения в больницах смог, наконец-то, вернуться домой. А маленькая Ева получила откашливатель и расходные материалы к нему. И таких добрых чудес за год пермяки совершили сотни!

Но чтобы чудо случилось для всех подопечных фонда «Дедморозим», осталось собрать еще 5 680 805 рублей.

Сейчас помощь неравнодушных пермяков необходима девяти детишкам: 11-летней Милане Щербаковой нужен аппарат ИВЛ, откашливатель и расходные материалы. Трехлетней Зилоле Усмановой - аспираторы, откашливатель и мешок Амбу. Восьмилетнему Тимофею Сединину необходимо оплатить генетический анализ. Жене Григорьеву и Антону Воробьеву – расходные материалы, Никите Рогожникову – откашливатель, Тимуру Бескоровайному и Льву Ташкинову - оборудование для распираторной поддержки.

Фонд «Дедморозим» запустил предновогодний марафон чудес, ведь помощь этим детям нужна срочно. У таких ребяток нет каникул, и их дыхание и проблемы со здоровьем невозможно отложить на «потом».

- Если к Новому году удастся закрыть сбор для всех наших подопечных – это было бы настоящее чудо, - говорят в фонде «Дедморозим». - Чтобы помочь детишкам, объединяются пермские театры. Часть средств от продажи билетов они переводят детям фонда «Дедморозим». В акции «Всякое добро» принимают участие и художники. 26 декабря в Центре городской культуры откроется выставка картин и произведений искусства, которые можно будет приобрести на благотворительном онлайн аукционе. Помогут подопечным фонда и пермские музыканты.

- Перед Новым годом пермяки объединяются, чтобы помочь детям, которые нуждаются в покупке медицинской техники и оплате лечения, — говорит координатор по пропаганде чудес фонда «Дедморозим» Арина Плюснина. — Выйти на дистанцию «Марафона чудес», чтобы на финише исполнить желание детей быть здоровыми, может каждый. Для этого нужно сделать посильное пожертвование на сайте dedmorozim.ru в разделе «Дети» для любого из ребят, которым сейчас нужна срочная помощь. Чудеса верят в вас!

Кстати, среднее пожертвование «Дедморозим» в этом году составило 150 рублей. Конечно, были и гораздо более крупные пожертвования от компаний и частных лиц. Как говорят в фонде, самая большая помощь — маленькая. Ведь чем больше людей совершат посильное для них чудо, тем быстрее придет помощь к детям.