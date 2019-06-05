2019-06-04T21:32:04+03:00
Общество

"Случилось чудо". Малышке, которую воспитывает отец-одиночка, сотни человек собрали деньги на лечение

У Евы из Перми серьезное заболевание - спинальная мышечная атрофия
Елена КОНОВА
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А еще Еве бесплатно выделят важный для ее жизни препарат. Фото фонда "Дедморозим"А еще Еве бесплатно выделят важный для ее жизни препарат. Фото фонда "Дедморозим"
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- Более 1600 человек перевели нам нужную для лечения Евы сумму, - рассказали в пресс-службе "Дедморозим". - Спасибо вам!

Мы уже рассказывали про маленькую Еву из Перми. Ее воспитывает один отец, который ради дочки даже вышел в декрет. У девочки спинальная мышечная атрофия, из-за которой мышцы очень слабы, и она не может даже прокашляться. Любая простуда для нее опасна.

- Из-за заболевания мы месяц дома, полтора - в больнице, - говорил ее папа Александр.

Еве нужны были откашливатель, аппарат неинвазивной вентиляции легких, аспиратор и расходные материалы. И вы помогли девочке! За короткий срок пермяки и жители других регионов собрали необходимые 700 тысяч рублей. А одна женщина, которая пожелала остаться неизвестной, перевела целых 300 тысяч рублей.

- Есть еще одна радостная новость - консилиум врачей подтвердил потребность Евы в одном важном препарате и назначил его по жизненным показаниям, - добавили в фонде. - Лекарство будет предоставлено Еве бесплатно. Это единственный препарат для больных спинальной амиотрофией, показывающий положительные результаты при постоянном применении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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