«Он плакал и улыбался». Из-за болезни 3-летний мальчик увидел своего брата-близнеца спустя несколько месяцев

- С первым ребенком у вас все хорошо, а у второго, увы, серьезные пороки, - объяснили врачи Надежде Григорьевой из Чайковского через несколько часов после того, как ее малыши появились на свет.

У второго мальчика были проблемы с пищеводом, печенью, легкими, головным мозгом, глазками... О том, что у одного из двух близнецов, которых ждали в этой семье, будут тяжелые пороки в развитии, мама Надежда не догадывалась до самых родов. Беременность протекала нормально.

После родов мальчика Женю сразу же поместили в реанимацию, потом перевезли в Пермь, где он перенес несколько операций. Затем были несколько месяцев в больнице Чайковского с мамой. Все это время дома их ждали папа, братик и бабушка.

Вырваться из больничных стен и оказаться дома рядом с родными Надежде и Женечке помогли неравнодушные пермяки, собравшие деньги на жизненно важное оборудование для дыхания мальчика. И вот настал тот долгожданный день, когда они смогли оказаться дома и наконец-то познакомить малышей друг с другом.

Сейчас Жене три годика, он дышит через трахеостому и пользоваться этим непростым оборудованием научились не только мама, но папа и даже бабушка мальчика.

Но для сложной медтехники необходимы расходные материалы: клапаны, катетеры, фильтры, которые не предоставляются за счет государственного бюджета. Год назад приобрести необходимое семье Григорьевых помогли участники акции «Цветы жизни». Те школьники, родители и педагоги, которые отказались от цветов к 1 сентября, подарили Жене целый год жизни рядом с мамой, папой и братиком в родных стенах.

Сейчас расходные материалы на исходе. Чтобы приобрести их на полгода вперед, необходимы 230 тысяч рублей. Эти деньги помогут мальчику жить дома с семьей, рядом с любящими родителями и братом, а не возвращаться назад в больничные стены.

- Женька растет, набирает потихоньку вес, - рассказывают родители на его страничке в соцсетях. - Сам пока не садится, но, если посадить его, по посидит, но недолго. Пока не встает, зато по кроватке крутится, как только может, ноги выше головы задирает.

Помочь семье Григорьевых оставаться друг рядом с другом можно здесь.