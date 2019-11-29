2019-11-29T07:56:49+03:00
Общество

«Это чудо». За неделю пермяки собрали деньги мальчику, у которого отнялись руки и ноги после укуса клеща

Полгода Леша Утробин не был дома, а теперь он сможет вернуться в родные стены к папе и двухлетней сестре
Алена ОВЧИННИКОВА
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Уже во вторник Леша с мамой поедут домой в Кочево. Фото: фонд "Дедморозим"Уже во вторник Леша с мамой поедут домой в Кочево. Фото: фонд "Дедморозим"
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- Мы скоро вернемся домой, я правда не ожидала, что это будет так быстро! – не может поверить мама семилетнего Леши Утробина из Кочево. - Это чудо!

Ровно полгода Леша не был дома. А там его ждут-не-дождутся папа и двухлетняя сестренка. Все это время мальчик провел вместе с мамой по больницам.

30 мая во сне Лешу укусил инфицированный клещ. Несмотря на то, что родители сделали все правильно: сдали клеща в лабораторию и ввели противоклещевой иммуноглобулин, через неделю у ребенка поднялась температура, а вскоре отнялись руки и ноги. Потом была двухмесячная кома. Все это время мальчик провел в реанимации в Перми.

Выйдя из комы, Леша сначала перестал понимать речь. Сейчас общаться с мамой или врачами он может только моргая глазами в знак согласия. За полгода врачи сделали для мальчика все, что могли. И сейчас они готовы выписать Лешу домой, но для надлежащего ухода и дальнейшей реабилитации мальчику нужны функциональная кровать, аспиратор, трахеостомические трубки и зонды. Купить все это сыну родители были не в силах, так как стоимость необходимого оборудования составляла 300 тысяч рублей.

О мальчике узнали в благотворительном фонде «Дедморозим» и занялись его судьбой. И через неделю после того, как было объявлено о сборе средств для помощи Леше Утробину, на сайте фонда появилась чудесная фраза «Сбор завершен. Спасибо за вашу поддержку!». Это значит, что вся необходимая сумма благодаря постам и лайкам в соцсетях была собрана!

- Огромное спасибо всем за поддержку и помощь! – искренне говорит мама Леши Галина. - Еще несколько дней назад казалось, что наша ситуация неразрешима, но сейчас мы видим, что у нас есть шанс все исправить. И все это благодаря вам! И уже ориентировочно во вторник мы поедем домой! Часть жизненно необходимого фонд закупит нам, пока мы в Перми, остальное чуть позже. Еще нам дали коляску в прокат, но пока вопрос с транспортировкой решается.

Самыми необходимыми вещами мама Леши уже умеет пользоваться, однако ей еще многому предстоит научиться перед тем, как сын сделает свои первые успехи. Фонд чудес не бросает эту семью, их будут продолжать курировать врачи и специалисты «Дедморозим».

- Еще узнав про Лешу, нам прислали вызов с центра «Три сестры» в Подмосковье, - говорит Галина Утробина. – Цены, конечно, там огромные для нас, но у них есть опыт работы, и они готовы нас взять. Я продолжаю верить в чудо и надеюсь, что мы попадем туда!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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