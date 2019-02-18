«Это как в космос полететь». В Перми неизлечимо больной с аппаратом искусственной вентиляции легких побывал на рок-концерте

15 февраля прикованный к постели 23-летний Антон Воробьев ждал не только с нетерпением, но и опаской. Молодому человеку, подключенному к аппарату искусственной вентиляции легких, впервые предстояло побывать на концерте. И каком - любимой группы «Сплин».

У Антона Воробьева страшная болезнь - миодистрофия Дюшенна. Это заболевание, которое постепенно разрушает все мышцы в организме, затем человек не может самостоятельно дышать.

- Антоха - главный рокер планеты! - написал на своей страничке в Instagram Дмитрий Жебелев. - Вряд ли прямо сейчас во всем мире есть ещё хоть один человек, который на рок-концерте, несмотря на то, что за него дышит аппарат.

Мечту Антона исполнили волонтеры фонда «Дедморозим». Они взяли специальную коляску с откидывающейся спинкой. чтобы молодому человеку было удобно лежать, вызвали реаниматолога, который следил за состоянием Антона и большой компанией отправились в СК Сухарева на концерт. Вместе с ними в СК им Сухарева поехали и родители Антона, которые очень сильно переживали.

- Антон - смелый парень, - говорит руководитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. - Решиться на такой шаг было непросто. Это, как в космос полететь. И он это сделал. За что мы выражаем огромную благодарность. Ведь он показал всем, что человек с его диагнозом может жить обычной жизнью - ходить на концерты и ездить на дачу, туда он впервые выбрался совсем недавно.

На концерт Антон прибыл заранее. Организаторы гастролей группы «Сплин» и руководство спорткомплекса выделили отдельные места с розеткой, куда можно было подключить аппарат. Несмотря на серьезную болезнь, молодой человек высидел весь концерт, который длился более двух часов. Помощь реаниматолога не понадобилась, все прошло замечательно. От выступления «Сплинов» Антон Воробьев остался в полном восторге.

Антон высидел весь концерт

С ребятами из фонда «Дедморозим» Антон дружит уже давно. В 19 лет он попал в реанимацию и его положение казалось безвыходным. У семьи Антона не было денег на дорогостоящее оборудование, которое можно было подключить дома. С помощью фонда пермяки собрали необходимую сумму и молодой человек вернулся домой.

Год назад «дедморозовцы» устроили дома у Антона настоящий квартирник. Музыкант Александр Ведерников исполнил любимые песни Антона из репертуара «»Кино», «Аквариума», «Би-2», «Агаты Кристи», «Сплина»… Тогда впервые и появилась идея свозить Антона на настоящий рок-концерт. Сначала она казалась далекой мечтой, но постепенно стала приобретать очертания. Окончательно ребята из «Дедморозима» поверили, что это реально, когда прошлым летом Антон впервые побывал на даче. Ничего нет невозможного! Оставалось только, чтобы в чудо поверил сам Антон.

- В обществе сложилось мнение, что человек с аппаратом искусственной вентиляции легких должен находиться в реанимации, - говорит Дмитрий Жебелев. - Наша задача - развеять этот миф, показать, что они могут жить обычной жизнью. И мы будем рады, что пример Антона вдохновит других людей. А мы им поможем в этом.