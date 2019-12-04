В Росгвардии рассказали подробности задержания мужчины, который устроил стрельбу в Перми

СЕГОДНЯ 09:12 2019-12-04T10:03:00+03:00

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В Орджоникидзевском районе Перми произошло ЧП. Рано утром 4 декабря в микрорайоне Гайва неизвестный пермяк устроил стрельбу. 50-летнего мужчину задержали сотрудники Росгвардии.

На место ЧП выехал наряд Росгвардии. Злоумышленник открыл по росгвардейцам стрельбу.

- Один из сотрудников при этом получил огнестрельное ранение. С прибывшем на место вторым экипажем вневедомственной охраны росгвардейцы блокировали и задержали вооруженного мужчину. По предварительной информации незадолго до этого злоумышленник застрелил прохожую и ранил водителя автомобиля, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Сотрудника с ранением ноги и лица доставили в больницу.

Злоумышленника задержали и передали в отдел полиции. Сейчас в отношении него проводятся следственные действия.

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ИСТОЧНИК KP.RU