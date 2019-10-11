«Я никогда не слышал голос мамочки». Сын пострадавшей в «Хромой лошади» надеется, что она заговорит с помощью компьютера

10-летний Кирюшка совсем не помнит свою маму здоровой. Ирина Банникова работала в ночном клубе «Хромая лошадь» барменом. Накануне страшного пожара, который случился в ночь на 5 декабря 2009 года, она только вышла из декрета.

Тогда погибли 156 человек, многие получили серьезные ожоги и травмы. Ирина надышалась угарным газом и получила серьезное поражение мозга. Она одна из самых тяжелых пострадавших. Уже десять лет 39-летняя женщина прикована к постели, находится в малом сознании и не разговаривает.

- Я никогда не слышал голос своей мамочки, - говорит Кирилл. – Рассказываю ей про школу, про своих друзей, а она молчит. Смотрит на меня, слушает и ничего не отвечает.

За Ириной все эти годы ухаживает мама Тамара Оборина. Кирилл живет с мамой. Развлекает ее своими шуточками, включает телевизор, показывает ролики на телефоне.

- В последнее время я все чаще замечаю, что дочь смотрит на Кирюшку и на всех нас осмысленным взглядом, - говорит Тамара Геннадьевна. - Верю, что она нас понимает. И очень надеюсь, что когда-нибудь Иринка заговорит.

За Ириной все эти годы ухаживает ее мамаФото: Вероника РАНГУЛОВА

«Работала за спиной, чтобы Ирина не видела моего лица»

Врачи, которые наблюдают Ирину все эти годы, очень осторожно говорят, что динамика есть, но процесс восстановления идет очень медленно, мозг – самая неизученная часть человеческого организма.

- С Ириной мы начали работать больше пяти лет назад, - говорит логопед Татьяна Мозжегорова. – И я, безусловно, вижу результат. Раньше она неадекватно воспринимала действительность, выражала свои эмоции криком, очень тяжело реагировала на врачей и незнакомых людей. Мне приходилось работать за ее спиной, чтобы Ирина не видела моего лица. Сейчас все стало намного лучше. Как бы ни парадоксально это звучало, она реагирует на вопросы, воспринимает шутки, внимательно разглядывает лица, фокусирует взгляд на предметах.

Ирина «заговорит» с помощью компьютера

Татьяна начала заниматься с Ириной по новейшей компьютерной методике, которую разработали российские ученые. Программа позволяет общаться людям с тяжелыми нарушениями речи и движений. Аппарат называется «Нейрочат», или «Система для общения силой мысли».

На голову пациента крепится специальный шлем - нейрогарнитура, которую подключат к ноутбуку. «Система» способна регистрировать и преображать мысли человека и выводить их в виде текста на экран компьютера.

Пострадавшая в "Хромой лошади", которая молчит уже девять лет, впервые поговорит с сыном 00:00 00:00

- Можно делать совсем простые вещи, - рассказывает Тамара Геннадьевна. - Например, вывести на монитор различные картинки из бытовой жизни. Ирина концентрирует свое внимание на одной из них - на стакане с водой, к примеру. И мы понимаем, она хочет пить.

«НейроЧат» также позволяет набирать текст на экране компьютера, не используя речь или движения. Пользователь, концентрируясь на нужной букве или символе на виртуальной клавиатуре, осуществляет «мысленный выбор» объекта.

Так, буква за буквой или выбирая готовые слова на экране, можно печатать как короткие сообщения, так и целые предложения.

«Вернуть речевые функции – мечта»

- На этой неделе мы впервые попробовали «Нейрочат», - рассказывает Татьяна Николаевна. – Ирина молодец, сидела спокойно, была очень сосредоточена. Ждала, что сейчас будет происходить что-то интересное. На самом деле эта компьютерная программа очень сложная, потребуется время, чтобы Ирина поняла, что от нее хотят.

Врачи считают, что в результате тяжелой травмы пострадавшая в «Хромой лошади» утратила коммуникативные навыки. Вряд ли она помнит, как нужно говорить или читать. И шансы, что эта способность восстановится, очень небольшие.

- Я сомневаюсь, что на данном этапе она сможет складывать слова, - говорит логопед. - Восстановить ее речевые функции – скорее мечта, чем цель. Начнем с того, чтобы научить Ирину концентрироваться на конкретных объектах или картинках и давать нам определенную реакцию. Например, мы задаем вопрос, она хочет ответить «да» и концентрирует свою мысль на конкретном символе. Так, постепенно, мы сможем войти с ней в контакт и получать ее просьбы. «Нейрочат» очень полезен для таких пациентов, он заставляет их мозг работать. Я надеюсь, что с ним восстановление Ирины пойдет быстрее.

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