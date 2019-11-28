Сын пропавшей пермячки: "Мы пришли к выводу, что мама стала жертвой бродячих собак"

- Я никаких подробностей сказать не могу, потому что дал подписку о неразглашении, - говорит Дмитрий, сын пропавшей в Перми пенсионерки. - Но после разговора со следователями, все-таки мы сделали вывод, что мама стала жертвой стаи собак. Похороны мы устраивать, скорее всего, не будем. Больше пока ничего сказать не могу.

У следователей есть основания полагать, что она пермячка погибла после нападения бездомных собак. Но расследование все еще продолжается, некоторые экспертизы еще не готовы.

Жуткая история произошла еще в середине октября. Пенсионерка Алевтина Анатольевна отправилась в лог у ЖК на улице Фрезеровщиков, чтобы навестить могилу своего пекинеса. По камерам видно, как она стала спускаться в лог и, скорее всего, скатилась вниз из-за гололеда. На кадры попала и стая собак.

Спустя пару дней сын пенсионерки Дмитрий понял, что мама пропала. Он пошел в полицию. Через несколько дней на розыски вышли волонтеры и следователи. Тогда уже появилась версия о том, что на пермячку могли напасть собаки.

- Недалеко от могилы собаки нашли курточку, она была местами порвана и в крови, - рассказывал Дмитрий. - Недалеко лежали шапка, кофта и юбка. Потом нашли колготки и сапоги. Один был в обычном состоянии, а второй - изгрызен.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Позже обвинение предъявили руководителю МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек».

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