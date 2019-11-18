2019-11-18T15:15:13+03:00
Происшествия

После обедов в "Олимпии" и "OVСЯНКЕ" в Перми попали в больницу 25 человек

У всех выявили острую кишечную инфекцию[аудио]
Лилия Абибулаева
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Сотрудники правоохранительных органов проводят проверкуСотрудники правоохранительных органов проводят проверкуФото: Данила СТАРКОВ
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- Ребенок госпитализирован. Состояние тяжелое, - сообщили в краевом Минздраве.

В воскресенье, 17 ноября, Пермь потрясла новость о тяжелом состоянии 11-летнего школьника, которого доставили в детскую клиническую больницу с острым отравлением. По словам мамы мальчика, ребенок поел в кафе спорткомплекса «Олимпия». По последним данным, мальчик находится в реанимации.

Оказалось, что это далеко не единичный случай. На данный момент зарегистрировано 27 пострадавших. 27 заболевших, включая троих детей: 5-летняя девочка, 6 и 11-летние мальчики - находятся в инфекционных больницах города. Причина заболевания - Сальмонеллез. В анализах пострадавших было выявлено ДНК Salmonella.

Очагами инфекции стали два пермских кафе. По словам заболевших, самочувствие резко ухудшилось после посещения кафе «ОVСЯНКА» на улице Ленина и «О-fit» в спорткомплексе «Олимпия» на Мира. Известно, что у обоих кафе один поставщик.

"Дочь тошнило так, что она теряла сознание". Пятилетняя девочка в тяжелом состоянии попала в больницу после обеда в кафе

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Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Оба заведения закрыты. Специалисты Роспотребнадзора отобрали биологические пробы продуктов, готовых блюд, воды, также взяли соскобы с кастрюль и посуды.

Это не единственное ЧП в спорткомпликсе "Олимпия". Месяц назад во время занятий утонула девочка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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