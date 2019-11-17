В Перми 11-летний школьник попал в больницу после ужина в буфете «Олимпии»

Вечером в субботу, 16 ноября, 11-летнего пермяка в тяжелом состоянии доставили в детскую инфекционную больницу. Мальчик жив, но находится в больнице.

Причиной ужасного состояния школьника стало отравление.

По словам мамы мальчика, ребенок поел в буфете спорткомплекса «Олимпия». После этого почувствовал себя плохо. Родители экстренно вызвали "скорую помощь", школьника доставили в больницу.

На данный момент сотрудники полиции совместно со следственным отделом следственного комитета Индустриального района и управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ЧП.

Напомним, ранее мы писали, что в спорткоплексе "Олимпия" в бассейне утонула девочка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Бабушка плакала у входа". Следователи выясняют причины трагедии в бассейне Перми, где утонул ребенок. Некоторые родители думают о том, чтобы забрать детей из "Олимпии" (подробнее)

«Четыре минуты на дне бассейна». Причину смерти девочки, утонувшей в «Олимпии», установит комиссионная экспертиза

После заключения экспертов следователи назовут виновников трагедии, случившейся в Перми (подробнее)

«Это случилось прямо на глазах у взрослых». В Перми во время тренировки в бассейне утонула 10-летняя девочка

На месте работают следователи (подробнее)