2019-11-17T18:14:48+03:00
Происшествия

В Перми 11-летний школьник попал в больницу после ужина в буфете «Олимпии»

Мальчик находится в тяжелом состоянии
Вероника РАНГУЛОВАЛилия Абибулаева
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Правоохранительные органы проводят проверкуПравоохранительные органы проводят проверкуФото: Василий Вахрин
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Вечером в субботу, 16 ноября, 11-летнего пермяка в тяжелом состоянии доставили в детскую инфекционную больницу. Мальчик жив, но находится в больнице.

Причиной ужасного состояния школьника стало отравление.

По словам мамы мальчика, ребенок поел в буфете спорткомплекса «Олимпия». После этого почувствовал себя плохо. Родители экстренно вызвали "скорую помощь", школьника доставили в больницу.

На данный момент сотрудники полиции совместно со следственным отделом следственного комитета Индустриального района и управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ЧП.

Напомним, ранее мы писали, что в спорткоплексе "Олимпия" в бассейне утонула девочка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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