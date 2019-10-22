"Это случилось прямо на глазах у взрослых". В Перми во время тренировки в бассейне утонула 10-летняя девочка

- Я просто в себя не могу прийти, - говорит мама одного из ребят, посещающих бассейн "Олимпия". Вечером 22 октября там утонула девочка.

На тренировке, как обычно, были десятки ребят. Их родители, по желанию, смогут смотреть на тренировку со второго этажа - там огромные прозрачные окна. С площадки прекрасно виден бассейн.

- Мы, родители, стояли там и видели, что одна девочка стала уходить под воду, - говорит очевидец. - Все стали молотить по окнам руками и кричать, но никто из тех, кто был у бассейна, нас не слышал. Ребенок утонул.

Что происходило потом - пока неизвестно. На место ЧП выехали следователи. Все обстоятельства трагедии выясняются.

- Сегодня в бассейне «Олимпия» утонула 10-летняя девочка, - сообщили в скорой. - Вызов поступил в 17.43.На место происшествия прибыли общепрофильная, а сразу после нее - реанимационная бригада. Но, увы, все мероприятия по спасению жизни ребенка оказались безуспешными.

Напомним, что в прошлом году весной в бассейне тоже произошла трагедия - там утонула 10-летняя девочка. В тот день на дорожке занималась группа юных пловцов - всего 19 человек. Они отрабатывали дыхательное упражнение - ныряли под воду и задерживали дыхание. И вдруг одна из посетительниц бассейна, плавающая по соседней дорожке, увидела, что на дне лежит девочка. К тому времени она пролежала в воде уже четыре минуты.

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