2019-10-22T19:21:26+03:00
Происшествия

"Бабушка плакала у входа". Следователи выясняют причины трагедии в бассейне Перми, где утонул ребенок

Некоторые родители думают о том, чтобы забрать детей из "Олимпии"
Вероника РАНГУЛОВАЕлена КОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Девочку пытались спасти медикиДевочку пытались спасти медикиФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

- Вечером тут бабушка сидела у входа и плакала, - говорит один из посетителей бассейна "Олимпии". - А уже позже мы узнали, что у нее тут внучка утонула.

Трагедия произошла в бассейне 22 октября. Группа детей занималась синхронным плаванием в большом бассейне спортивного комплекса. За тренировкой наблюдали родители второго этажа - там находится специальная площадка с большими прозрачными окнами. Неожиданно они увидели, что одна из девочек уходит под воду.

- Все молотили по окнам и кричали, но нас не слышали, - рассказала одна из родительниц.

Когда 10-летнюю девочку достали из воды, она была без сознания.

- На место происшествия прибыли общепрофильная, а сразу после нее - реанимационная бригада, - сообщили нам в пресс-службе "скорой помощи". - Но, увы, все мероприятия по спасению жизни ребенка оказались безуспешными. Девочка скончалась.

Сейчас на месте работают следователи. В большой бассейн, где все и произошло, никого не пускают. А в маленьком бассейне около восьми закончилась тренировка.

- Мы с мужем только что узнали о случившемся, - говорит мама одной из девочек, которая ходит на плавание. - Думаем о том, чтобы забрать ребенка отсюда.

- А мы занимаемся тут уже несколько лет и видим, как некоторые тренеры халатно относятся к детям, - говорит другая мама. - Страшно за ребенка.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

- Для выяснения причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Это не первая трагедия, которая произошла в "Олимпии" за последние годы. В апреле 2018 года в одном из бассейнов проходила тренировка. Дети отрабатывали упражнение на задержку дыхания. Неожиданно посетительница бассейна, которая плавала на соседней дорожке, увидела на дне тело девочки. Ее отвезли в больницу, где школьница впала в кому, а через полтора месяца умерла.

После трагедии судили тренера, но потом в ее отношении прекратили уголовное дело за примирением сторон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Четыре минуты на дне бассейна». Причину смерти девочки, утонувшей в «Олимпии», установит комиссионная экспертиза

После заключения экспертов следователи назовут виновников трагедии, случившейся в Перми (подробнее)

В Перми прекратили уголовное дело против тренера 10-летней пловчихи, утонувшей в бассейне «Олимпия». Не наказывать ее попросили родители погибшей девочки (подробнее)

«Это случилось прямо на глазах у взрослых». В Перми во время тренировки в бассейне утонула 10-летняя девочка

На месте работают следователи (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ХК "Молот-Прикамье" обыграл "Металлург"
После гибели девочки в бассейне Перми следователи возбудили уголовное дело
В Перми в бассейне "Олимпия" утонула девочка
Ночью пермяк зарубил топором маленького племянника и его отца
В Перми за мошенничество осудят бывшего начальника отдела полиции
Финалист окружного фестиваля «Театральное Приволжье» даст бесплатный спектакль в пермском университете
В Перми пройдет «Ночь искусств»
В Перми объявили срочный сбор на поиски 80-летней пенсионерки, которую могли загрызть собаки
В Перми из-за аварии целый микрорайон остался без воды
Программа повышения конкурентоспособности позволит увеличить экспорт Прикамья на 93 млрд рублей
В Перми опубликовали книгу об уличном художнике Александре Жуневе
МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидаются дожди и сильный ветер
В Перми на покупку новых трамваев и автобусов выделят 934 миллиона рублей
В Прикамье легковушка насмерть сбила 9-летнего лося
В Перми под колесами поезда погиб 41-летний мужчина
Житель Прикамья отправится за решетку за хранение наркотиков
В Пермском крае судебные приставы арестовали 188 автомобилей за долги
В Пермском крае снизился уровень заболеваемости ВИЧ
«Она просто упала». В Прикамье мужчина избил сожительницу и пытался скрыть побои
Следователи проводят проверку после гибели рабочего на стройке в Перми
В «Ночь искусств пермяки могут стать водителем трамвая
В центре Перми ночью сгорел жилой дом
«Обещал построить дом». Жителя Прикамья осудили за мошенничество
Пьяная пермячка накинулась на сожителя с ножом
Плату за проезд в Перми повысят не с декабря, а с февраля
В Перми мастера цеха промышленного предприятия осудили за смерть рабочего
Трогательное фото: на пожаре в Прикамье спасли беременную кошечку
В Перми со строящегося здания упал 33-летний мужчина