"Бабушка плакала у входа". Следователи выясняют причины трагедии в бассейне Перми, где утонул ребенок

- Вечером тут бабушка сидела у входа и плакала, - говорит один из посетителей бассейна "Олимпии". - А уже позже мы узнали, что у нее тут внучка утонула.

Трагедия произошла в бассейне 22 октября. Группа детей занималась синхронным плаванием в большом бассейне спортивного комплекса. За тренировкой наблюдали родители второго этажа - там находится специальная площадка с большими прозрачными окнами. Неожиданно они увидели, что одна из девочек уходит под воду.

- Все молотили по окнам и кричали, но нас не слышали, - рассказала одна из родительниц.

Когда 10-летнюю девочку достали из воды, она была без сознания.

- На место происшествия прибыли общепрофильная, а сразу после нее - реанимационная бригада, - сообщили нам в пресс-службе "скорой помощи". - Но, увы, все мероприятия по спасению жизни ребенка оказались безуспешными. Девочка скончалась.

Сейчас на месте работают следователи. В большой бассейн, где все и произошло, никого не пускают. А в маленьком бассейне около восьми закончилась тренировка.

- Мы с мужем только что узнали о случившемся, - говорит мама одной из девочек, которая ходит на плавание. - Думаем о том, чтобы забрать ребенка отсюда.

- А мы занимаемся тут уже несколько лет и видим, как некоторые тренеры халатно относятся к детям, - говорит другая мама. - Страшно за ребенка.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

- Для выяснения причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Это не первая трагедия, которая произошла в "Олимпии" за последние годы. В апреле 2018 года в одном из бассейнов проходила тренировка. Дети отрабатывали упражнение на задержку дыхания. Неожиданно посетительница бассейна, которая плавала на соседней дорожке, увидела на дне тело девочки. Ее отвезли в больницу, где школьница впала в кому, а через полтора месяца умерла.

После трагедии судили тренера, но потом в ее отношении прекратили уголовное дело за примирением сторон.

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