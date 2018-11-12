"Четыре минуты на дне бассейна". Причину смерти девочки, утонувшей в "Олимпии", установит комиссионная экспертиза

Следственный комитет ждет результатов комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которая установит точные причины трагедии, случившейся этой весной в спортивном комплексе "Олимпия".

ЧП, напомним, произошло 2 апреля, когда на одной из дорожек большого 50-метрового бассейна (его глубина два метра) занималась группа юных пловцов - всего 19 человек. Дети в возрасте 10 - 11 лет отрабатывали дыхательное упражнение - ныряли под воду и задерживали дыхание.

Выполнив упражнение, школьники подплывали к бортику. И в этот момент проплывавшая по соседней дорожке посетительница увидела, что на дне бассейна лежит девочка.

Фото с сайта "Олимпии". Тренеру грозит до шести лет

Ребенка вытащили из бассейна без сознания. Спасатели "Олимпии" до приезда Скорой проводили реанимационные мероприятия. Девочка задышала, но в сознание не пришла. В больницу ее доставили в крайне тяжелом состоянии, почти два месяца врачи боролись за жизнь 10-летнего ребенка, но, увы, спасти юную спортсменку не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека". Камеры в "Олимпии" зафиксировали, что девочка пролежала на дне бассейна целых четыре минуты.

Следователи предъявили обвинение тренеру погибшего ребенка Наталье А. Если ее вину докажут, женщине грозит до шести лет лишения свободы. До суда тренер находится под подпиской о невыезде.

Есть несколько версий, что в тот день случилось в бассейне. В том числе, трагедию могли спровоцировать какие-то проблемы со здоровьем у погибшей девочки либо имела место быть детская шалость.

- Продолжается проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю. - После выполнения комплекса необходимых следственных действий , лицам, подлежащим привлечению к уголовной ответственности, будет предъявлено окончательное обвинение.

Далее уголовное дело будет направлено в суд.

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