В Перми за два дня 25 человек госпитализировали с острой кишечной инфекцией

СЕГОДНЯ 06:53 2019-11-18T09:08:36+03:00

Всем стало плохо после посещения кафе

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За 16 и 17 ноября нескольких жителей Перми госпитализировали с острой кишечной инфекцией. По словам пострадавших, самочувствие ухудшилось после посещения нескольких городских кафе.

Заболевшие отмечают, что ели в кафе «О-fit» на улице Мира и «Овсянка» на Ленина. В управлении Роспотребнадзора сообщили, что у пациентов нашли ДНК «Salmonella».

Напомним, в воскресенье. 17 ноября, с острым отравлением в инфекционную больницу доставили 11-летнего мальчика.

После первых случаев обращения Роспотребнадзор и краевой минздрав начали проводить санитарно-эпидемиологическое расследование.

В результате проверки выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе по набору и площади помещений, условиям хранения готовой продукции. Деятельность предприятий общественного питания приостановлена.

На данный момент зафиксировано 27 случаев отравления. 25 отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU