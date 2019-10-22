2019-10-22T17:36:48+03:00
Происшествия

В Перми в бассейне "Олимпия" утонула девочка

На месте ЧП работают следователи
Алиса СОКОЛОВА
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--Фото: Василий Вахрин
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Вечером 22 октября в бассейне "Олимпия", который находится в Индустриальном районе Перми, утонула девочка. Очевидцы сообщают, что трагедия произошла на глазах родителей.

- Мы стояли на площадке, откуда родители могут наблюдать за детьми, - рассказали очевидцы. - Все видели, что происходит, и стучали в стекло, но никто не обращал на нас внимание. Потом уже было поздно.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что на месте ЧП уже работают следователи. Никого из посетителей на территорию бассейна не пускают. Выясняются все обстоятельства трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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