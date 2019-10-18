«Собак, которые попробовали человеческую кровь, надо уничтожать». Кинолог комментирует поведение стаи, растерзавшей женщину в Перми

То, что 80-летняя женщина, пропавшая в Перми еще 9 октября, стала жертвой нападения бродячих собак, становится все более вероятным.

Следствие рассматривает версию, что в логу на улице Фрезеровщиков, возле жилого комплекса «Паруса над Камой», стая одичавших псов растерзала пожилую женщину. По информации нашего источника, в овраге нашли человеческую кисть и окровавленные фрагменты одежды. По рассказам местных жителей, пенсионерка похоронила в логу своего любимого пекинеса и ходила проведать могилку.

- В ходе проведения широкомасштабной поисковой операции в логу, расположенном на территории Мотовилихинского района города Перми, были обнаружены останки человека и фрагменты одежды, предположительно, принадлежащие пропавшей женщине, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР. - При этом у следствия имелись основания предполагать, что она могла стать жертвой нападения бездомных собак.

Случаи нападения бродячих собак на людей в Перми происходят довольно часто. Но вот способны ли собаки, пусть даже и одичавшие, растерзать человека? Этот вопрос мы задали судье Российской кинологической федерации Виктору Прокошеву.

- Вероятно ли, что собаки загрызли женщину? – переспрашивает он. - Были уже такие случаи, когда стая загрызала человека насмерть. Хотя такого, чтобы не находили тела, в моей практике не было. Но вероятность есть. Я не исключаю вариант, что собаки могли ее растерзать.

Причин, по которым собаки могли напасть на пожилую женщину, по мнению эксперта, может быть несколько.

- Во-первых, они защищают территорию, - говорит Виктор Прокошев. – А также, скорее всего, почувствовали слабость, беззащитность женщины. Это инстинкт стаи – напасть на слабого. Они даже в собственной стае слабых задирают.

Собаки опаснее лесных диких хищников, потому что не боятся людей, они знают человеческие повадки. И невозможно предугадать, как поведет себя стая бродячих собак, особенно при встрече со слабым человеком.

- А собака, которая попробовали человеческую кровь, - это уже очень страшное животное, ее надо уничтожать, - уверен кинолог.

"Нападение бродячих собак - закономерность",- заслуженный кинолог РФ 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Источник: в Перми стая собак утащила женщину в лог и растерзала

По словам собеседника, удалось найти только кисть женщины (подробнее…)

"Тут лай сутками стоял". Что говорят жители дома, у которого пермячку растерзала стая собак

Следователи возбудили уголовное дело (подробнее…)

За пермячку, растерзанную стаей собак, ответят руководители службы отлова бродячих животных

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» (подробнее…)

«Поворачиваться спиной к собакам нельзя». После нападения на женщину в Перми кинолог советует, как себя вести при встрече со стаей

Но поведение бродячих собак всегда непредсказуемо, предупреждает эксперт (подробнее…)