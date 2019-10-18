2019-10-18T14:42:42+03:00
Происшествия

«Собак, которые попробовали человеческую кровь, надо уничтожать». Кинолог комментирует поведение стаи, растерзавшей женщину в Перми

По словам эксперта, это не первый подобный случай
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Стаи собак бродят по улицам города.Стаи собак бродят по улицам города.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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То, что 80-летняя женщина, пропавшая в Перми еще 9 октября, стала жертвой нападения бродячих собак, становится все более вероятным.

Следствие рассматривает версию, что в логу на улице Фрезеровщиков, возле жилого комплекса «Паруса над Камой», стая одичавших псов растерзала пожилую женщину. По информации нашего источника, в овраге нашли человеческую кисть и окровавленные фрагменты одежды. По рассказам местных жителей, пенсионерка похоронила в логу своего любимого пекинеса и ходила проведать могилку.

- В ходе проведения широкомасштабной поисковой операции в логу, расположенном на территории Мотовилихинского района города Перми, были обнаружены останки человека и фрагменты одежды, предположительно, принадлежащие пропавшей женщине, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР. - При этом у следствия имелись основания предполагать, что она могла стать жертвой нападения бездомных собак.

Случаи нападения бродячих собак на людей в Перми происходят довольно часто. Но вот способны ли собаки, пусть даже и одичавшие, растерзать человека? Этот вопрос мы задали судье Российской кинологической федерации Виктору Прокошеву.

- Вероятно ли, что собаки загрызли женщину? – переспрашивает он. - Были уже такие случаи, когда стая загрызала человека насмерть. Хотя такого, чтобы не находили тела, в моей практике не было. Но вероятность есть. Я не исключаю вариант, что собаки могли ее растерзать.

Причин, по которым собаки могли напасть на пожилую женщину, по мнению эксперта, может быть несколько.

- Во-первых, они защищают территорию, - говорит Виктор Прокошев. – А также, скорее всего, почувствовали слабость, беззащитность женщины. Это инстинкт стаи – напасть на слабого. Они даже в собственной стае слабых задирают.

Собаки опаснее лесных диких хищников, потому что не боятся людей, они знают человеческие повадки. И невозможно предугадать, как поведет себя стая бродячих собак, особенно при встрече со слабым человеком.

- А собака, которая попробовали человеческую кровь, - это уже очень страшное животное, ее надо уничтожать, - уверен кинолог.

"Нападение бродячих собак - закономерность",- заслуженный кинолог РФ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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