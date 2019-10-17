2019-10-17T15:58:30+03:00
Происшествия

«Поворачиваться спиной к собакам нельзя». После нападения на женщину в Перми кинолог советует, как себя вести при встрече со стаей

Но поведение бродячих собак всегда непредсказуемо, предупреждает эксперт
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Поведение бродячих собак непредсказуемоПоведение бродячих собак непредсказуемоФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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В Мотовилихинском районе произошло ЧП – нападение бродячих собак на пожилую женщину. В связи с этим, мы задали вопрос опытному кинологу: как вести себя, оказавшись в окружении стаи бродячих собак?

- Как поведут себя собаки, предугадать сложно, - рассказывает эксперт - судья Российской кинологической федерации Виктор Прокошев. – Но главное, не надо махать руками или делать какие-то резкие движения.

Завидев агрессивно настроенных собак, нужно остановиться. Можно потихоньку отходить в сторону, но не поворачиваться при этом к ним спиной.

- Правда ли, что собакам нельзя смотреть в глаза – говорят, что это они воспринимают как вызов?

- Нет, смотреть можно, ничего страшного в этом нет, - говорит Виктор Прокошев. – Отворачиваться нельзя. Надо видеть собак и их действия. Конечно, надо стараться не провоцировать нападение. Хотя от стаи ожидать можно все.

Сильному мужчине кинолог рекомендует определить вожака стаи и постараться нейтрализовать его, ударив камнем или палкой. Тогда остальные собаки просто разбегутся. Но вожак не всегда бывает впереди.

- Самое лучшее – избавиться в городе от бродячих собак, - уверен эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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