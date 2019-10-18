«Даже мне, мужику, становится страшно!» Вместе с пермяками составляем карту нашествия бродячих псов

Сегодня утром в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) был специальный выпуск. Все эфирное время мы посвятили обсуждению жуткой истории, произошедшей в Мотовилихинском районе Перми.

По версии следствия, там в логу, на улице Фрезеровщиков, возле жилого комплекса «Паруса над Камой» стая одичавших псов растерзала пожилую женщину. Она пропала 9 октября, ее поисками безуспешно занималась полиция.

По информации нашего источника, в овраге нашли человеческую кисть и окровавленные фрагменты одежды. По рассказам местных жителей, пенсионерка похоронила в логу своего любимого пикинеса и ходила проведать могилку.

Камеры видеонаблюдения подтвердили, что пожилая женщина могла стать жертвой нападения бродячих собак. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» в отношении руководителя Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек.

- В ходе поисковой операции с участием сотрудников полиции, следователей-криминалистов и волонтеров в логу, расположенном на территории Мотовилихинского района города Перми, были обнаружены останки человека и фрагменты одежды, предположительно, принадлежащие пропавшей женщине, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР. - При этом у следствия имелись основания предполагать, что она могла стать жертвой нападения бездомных собак. Проводится подворовой обход близлежащих домов, изымается и анализируется соответствующая документация, регламентирующая деятельность по регулированию численности безнадзорных собак и кошек. Учитывая повышенный общественный резонанс произошедшего, расследование уголовного дела передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пермскому краю. Создана специальная следственная группа.

Бродячие псы свирепствуют отнюдь не только в Мотовилихе

- Тут лай сутками стоял! – рассказали нашему корреспонденту жители многоэтажек на улице Фрезеровщиков.

"Нападение бродячих собак - закономерность",- заслуженный кинолог РФ 00:00 00:00

Между тем в экстренном эфире радио «КП» радиослушатели наперебой сообщали, что нашествие агрессивных бродячих псов стало бичом не только в Мотовилихинском районе. Звонки и сообщения на Viber следовали одно за другим. Всю информацию мы обязательно передадим в городскую администрацию и правоохранительные органы.

- Посмотрите, что делается вокруг Центрального колхозного рынка! – позвонил пермяк Виктор. – Это ведь в самом центре города. Возле реки Данилиха и со стороны спуска по улице Крылова даже мне, взрослому мужику, страшно пройти - идущего сразу окружают стаи здоровенных собачин. А ведь там детей много бегает. На меня как-то набросилось сразу шесть собак, хорошо, удалось отбиться.

- В поселке Голый мыс в районе НПО «Биомед» бродит куча бродячих собак, - сообщила Нина Григорьевна. – Просто жутко становится.

- Возле мини-рынка на улице Чернышевского страшно проходить! - позвонили нам радиослушательница. – Там собаки попросту себя хозяевами чувствуют. Могут наброситься, облаять. Да вообще вокруг всех мини-рынков, где псов, видимо, подкармливают испорченными продуктами, такая же ситуация.

- Наш дом расположен рядом с лесом, на улице Героев Хасана, 151 в микрорайоне Липовая гора, - рассказал радиослушатель Виктор. - Оттуда прибегают одичавшие псы. Жителям страшно выходить из дома. Моя жена боится дойти до автостоянки во дворе, где у нас стоит автомобиль. Всех проходящих тут же окружают агрессивные псы.

- В Мотовилихинском районе не только на улице Фрезеровщиков, но и у нас на улице Лякишева настоящее нашествие бездомных собак! - сообщила нам радиослушательница.

Подобные звонки следовали без остановки. К сожалению, эфирное время экстренной передачи было ограниченным. Поэтому мы обращаемся к вам: укажите в своих комментариях адреса мест, где агрессивные бродячие псы стали угрозой для жителей. Мы передадим эти сведения в администрацию города и полицию.

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