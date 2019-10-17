"Могла стать жертвой собак". В Перми следователи возбудили уголовное дело после пропажи 80-летней пермячки
В Перми сотрудники СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело после пропажи 80-летней пенсионерки. Женщина ушла из дома 9 октября.
Заявление о пропаже пенсионерки поступило только 14 октября. Сегодня на поиски пропавшей вышли волонтеры, однако, в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю предположили, что женщина могла стать жертвой бродячих собак.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Есть признаки того, что организация по отлову бродячих животных допустила преступную халатность. Предположительно, женщина могла стать жертвой бродячих собак, - сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее мы писали о том, что знакомая пермячки, которую могли загрызть собаки, рассказала подробности. После смерти любимца, бабушка похоронила его в логу, который находится за новостройками. Там, нашли, предположительно, одежду пропавшей.
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ИСТОЧНИК KP.RU