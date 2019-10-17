2019-10-17T15:57:15+03:00
Происшествия

"Могла стать жертвой собак". В Перми следователи возбудили уголовное дело после пропажи 80-летней пермячки

Женщину ищут с 9 октября
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми сотрудники СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело после пропажи 80-летней пенсионерки. Женщина ушла из дома 9 октября.

Заявление о пропаже пенсионерки поступило только 14 октября. Сегодня на поиски пропавшей вышли волонтеры, однако, в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю предположили, что женщина могла стать жертвой бродячих собак.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Есть признаки того, что организация по отлову бродячих животных допустила преступную халатность. Предположительно, женщина могла стать жертвой бродячих собак, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что знакомая пермячки, которую могли загрызть собаки, рассказала подробности. После смерти любимца, бабушка похоронила его в логу, который находится за новостройками. Там, нашли, предположительно, одежду пропавшей.

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Источник: в Перми стая собак утащила женщину в лог и растерзала (Подробнее....)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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