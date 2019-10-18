2019-10-18T14:36:52+03:00
Происшествия

Близкие пропавшей пермячки: "Возможно, ее не собаки съели, а бомжи"

Поиски продолжаются уже вторую неделю
Алиса СОКОЛОВА
Поделиться:
На месте ЧП все еще работают следователиНа месте ЧП все еще работают следователиФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Перми продолжают искать пропавшую 80-летнюю пенсионерку. Женщина 9 октября отправилась навестить могилку своего умершего пса, которая находится в логу, расположенном у элитного жилого комплекса. Домой так она и не вернулась. У следствия есть подозрения, что женщина стала жертвой бродячих собак.

- В распоряжении следствия есть записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что за пропавшей женщиной идет свора собак, предположительно, бродячие животные могли напасть на женщину, - сообщили следователи. - В логу были найдены человеческие останки и одежда.

Между тем, у близких женщины появилась еще одна версия произошедшего.

- Может быть, ее съели бомжи, - сказала нам родственница пермячки. - Знакомая сообщила, что в логу около Разгуляя есть заброшенный домик. Там никогда людей не было. А сегодня там видели каких-то мужчин. Больше версий пока нет. Завтра снова на поиски выходят две группы, возможно, что-то удастся установить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Источник: в Перми стая собак утащила женщину в лог и растерзала

По словам собеседника, удалось найти только кисть женщины (подробнее…)

"Тут лай сутками стоял". Что говорят жители дома, у которого пермячку растерзала стая собак

Следователи возбудили уголовное дело (подробнее…)

За пермячку, растерзанную стаей собак, ответят руководители службы отлова бродячих животных

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» (подробнее…)

«Поворачиваться спиной к собакам нельзя». После нападения на женщину в Перми кинолог советует, как себя вести при встрече со стаей

Но поведение бродячих собак всегда непредсказуемо, предупреждает эксперт (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Перми Дмитрий Самойлов направил в гордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года
В Перми осудили мужчин, которые хотели ограбить банкомат
В Прикамье 15-летняя девочка упала с высоты, делая селфи
«Испуганно бегает по территории базы». В Перми обнаружили необычного зверька
В Перми открылись новые пункты сбора использованных батареек
Деньги за отопление пермякам будут возвращены автоматически
Для прометания тротуаров и дорог от мокрого снега в Перми была выведена специализированная техника
Пермяк предстанет перед судом за кражу оборудования железнодорожных вагонов
Родственница пропавшей пермячки: "По камерам видно, как она упала прямо у стаи собак"
Прикамье женщина из ревности ударила сожителя ножом
Пермяки заплатили более 4 миллиардов долгов ради отдыха за границей
В Пермском крае внучка обокрала собственную бабушку
В Перми пройдет зрелищный конкурс «Пермь рулит!»
Стали известны подробности ЧП в Пермской школе, где распылили газовый баллончик
Пермские общественники проверили ГКБ № 6
В Прикамье при столкновении легковушек пострадали два ребенка
«Догнала машину – погибли два человека». В Березниках 60-летнюю виновницу смертельной аварии лишили свободы на два года.