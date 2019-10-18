Близкие пропавшей пермячки: "Возможно, ее не собаки съели, а бомжи"

СЕГОДНЯ 14:36 2019-10-18T14:36:52+03:00

На месте ЧП все еще работают следователи Фото: Василий Вахрин

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В Перми продолжают искать пропавшую 80-летнюю пенсионерку. Женщина 9 октября отправилась навестить могилку своего умершего пса, которая находится в логу, расположенном у элитного жилого комплекса. Домой так она и не вернулась. У следствия есть подозрения, что женщина стала жертвой бродячих собак.

- В распоряжении следствия есть записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что за пропавшей женщиной идет свора собак, предположительно, бродячие животные могли напасть на женщину, - сообщили следователи. - В логу были найдены человеческие останки и одежда.

Между тем, у близких женщины появилась еще одна версия произошедшего.

- Может быть, ее съели бомжи, - сказала нам родственница пермячки. - Знакомая сообщила, что в логу около Разгуляя есть заброшенный домик. Там никогда людей не было. А сегодня там видели каких-то мужчин. Больше версий пока нет. Завтра снова на поиски выходят две группы, возможно, что-то удастся установить.

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ИСТОЧНИК KP.RU