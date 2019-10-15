«Нужно быть великодушным». DJ Smash простил экс-депутата, который сломал ему челюсть, за 11 миллионов компенсации

Громкая история с избиением в Перми известного музыканта закончилась примирением сторон. Правда, за нехилую компенсацию.

Напомним, в феврале прошлого года Андрей Ширман – это настоящее имя DJ Smash - отдыхал с друзьями в ночном клубе «Дом культуры». За соседним столиком коротали вечер завсегдатаи заведения - экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев и его друг, промоутер Сергей Ванкевич.

Заприметив у барной стойки музыканта, друзья попросили его сделать селфи. Фотки не получались, Ванкевич нервничал и просил переснять.

- За четыре с половиной минуты мы сделали штук сорок селфи, - рассказывал позднее Андрей Ширман. - Я сказал: «Хватит», на что мне ответили: «Здесь не ты решаешь, когда хватит!» А потом меня избили и сломали челюсть.

Приятелям дали по два года в колонии-поселении. А через несколько месяцев Телепневу вынесли еще один приговор за то, что в том же «Доме культуры» он избил 20-летнего студента Глеба Кулакова.

Парень пришел в клуб в компании девушек. К одной из них подошел Телепнев и обнял за талию. Кулаков попросил мужчину отойти от девушки, но в ответ тот дважды ударил его.

Когда шел суд, Александр Телепнев заявил, что видит этого парня впервые в жизни, а дело в отношении него сфабриковано. Но суд ему не поверил и добавил к сроку еще два месяца.

Приятели попали в разные колонии. Ванкевич отбывал срок в колонии-поселении рядом с Соликамском. Официально числился плотником, но по факту страдал от безделья.

Экс-депутата отправили в Оханский район, где при колонии есть Центр трудовой адаптации осужденных. Заключенные ухаживают за скотиной, выращивают овощи и работают в пекарне.

Обидчики музыканта отсидели почти по году, когда DJ Smash решил их простить.

- Прошу прощения и прощаю всех тех, с кем жизнь меня свела, - записал видео в Instаgram Андрей Ширман. - Я хочу совершить великодушный поступок и простить тех двух персон, которые в прошлом году совершили достаточно неприятный и неправильный поступок. Нужно быть великодушным и уметь прощать. Поэтому они полностью свободны. Нужно уметь отпускать.

На днях в Свердловском суде Перми было заключено мировое соглашение, по которому обидчики известного музыканта выплачивают ему компенсацию морального вреда в 11 миллионов рублей и выходят на свободу.

- По мировому соглашению ответчик обязался до определенной даты разместить денежные средства в индивидуальном банковском сейфе, - рассказали в пресс-службе Свердловского районного суда. - Если должник выполнит свои обязательства, взыскатель не имеет возражений против его условно-досрочного освобождения.

После заседания Ванкевича отпустили - оставшийся срок в колонии-поселении ему заменили на ограничение свободы. А на днях условно-досрочно выйдет и Александр Телепнев.

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