Экс-депутат Телепнев, который сломал челюсть DJ Smash, будет сажать картошку и доить коров, а его друг Ванкевич – чинить табуретки

Экс-депутат Александр Телепнев, который получил два года и два месяца в колонии – поселении за то, что избил известного музыканта DJ Smash и 20-летнего студента, будет сидеть в Ныробе или Оханске. Сейчас он ждет, когда ГУФСИН вручит ему предписание и билет на электричку.

Как стало известно «КП», к месту наказания Телепнев должен прибыть самостоятельно до конца января. А вот его друг Сергей Ванкевич, который работал промоутером и тоже участвовал в избиении DJ Smash, уже находится в колонии – поселении города Соликамска.

«Комсомолка» узнала, в каких условиях Телепнев и Ванкевич проведут ближайшие два года.

- Колония – поселение, как правило, располагается на окраине небольшого населенного пункта, - рассказали в ГУФСИН. – Она ограждена обычным забором, внутри которого заключенные могут спокойно перемещаться по территории.

На входе есть контрольно-пропускной пункт, а внутри – административные корпуса и жилые бараки.

- В Соликамске, где уже находится Ванкевич, заключенные живут в 1 – 3 этажных бараках каменного типа, - сообщили в колонии. – Жилые строения очень теплые. Единственный минус – здесь нет работы, и Ванкевич страдает от безделья. Официально он числится плотником. Чинит табуретки, двери и другой хозяйственный инвентарь, но зарплату за это не получает.

В Ныробе и Оханске, где придется провести свой срок Телепневу, заключенные живут в деревянных бараках и также свободно могут передвигаться по территории, ходить на работу. Здесь есть свое подсобное хозяйство.

- Заключенные заняты уходом за коровами, свиньями, курами и другими животными, - рассказали в колонии. – Кроме этого, они выращивают овощные культуры – картошку, лук, капусту, свеклу. И обеспечивают продуктами другие колонии Пермского края.

За работу заключенные получают зарплату. Около одной тысячи рублей в месяц.

- За вычетом коммунальных расходов и расходов на питание, у каждого остается около 90 – 100 рублей, - говорят в колонии. – Эти деньги они могут потратить в местном магазинчике. Купить мыло, зубную пасту, печенье. Остальное заключенным могут переводить их родственники на специальный лицевой счет, который заводится в бухгалтерии исправительного учреждения.

Колония – поселение – это облегченный вид заключения. Телепневу и Ванкевичу каждый месяц разрешены свидания с родственниками, телефонные звонки и письма. Право подать документы на условно-досрочное освобождение наступит с того момента, как заключенные отсидят ровно половину срока.

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