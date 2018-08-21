Экс-депутат Телепнев, избивший DJ Smash: «Суд вынес мне слишком суровый приговор, реальных сроков за такое не дают»

СЕГОДНЯ 13:34 2018-08-21T13:45:51+03:00

Сам музыкант пообещал «усугубить наказание этим отморозкам, посадить их дольше и строже»

Изменить размер текста: A A

Февральская история с избиением в Перми известного музыканта DJ Smash пока далека от финала. Защита Андрея Ширмана обжалует приговор, считая его слишком мягким.

Телепневу скоро будет «Бам!»

Видео об этом DJ Smash выложил в своем Инстаграме:

- Друзья, вы пишите мне, почему суд прошел, есть приговор, а отморозки все еще ходят по ресторанам и барам, пьют и веселятся? Вы их видите, присылаете фотографии. Друзья, идет апелляция. Это хорошо, потому что благодаря этой апелляции мы сейчас имеем шанс усугубить наказание этим отморозкам. И мы этого добьемся, посадим их дольше и строже. Их ждет большой сюрприз.

Кроме этого, завершено расследование дела Глеба. Того самого, которого они избили в том же самом клубе. Дело с огромной доказательной базой, так что скоро будет «Бам!»

Инцидент, напомним, случился в ночь на 10 февраля этого года. DJ Smash с друзьями отдыхал в баре «Дом культуры». Музыкант подошел к барной стойке и заказал шампанское, когда к нему подошли завсегдатаи заведения – пермский экс-депутат Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич, он работает орагнизатором вечеринок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/665209" frameborder="0"></iframe> Андрей Ширман рассказывает про еще одну "жертву" Телепнева. Видео из Instagram @djsmash.

- За четыре с половиной минуты мы сделали штук сорок селфи, - рассказывал позднее Андрей Ширман. - Я сказал: «Хватит», но услышал в ответ: «Здесь не ты решаешь, что хватит, а что - нет».

После этого музыканта жестоко избили. Телепнев - профессиональный спортсмен. Удары были такими мощными, что DJ Smash уверяет, что чудом остался жив.

Андрей Ширман перенес операцию и несколько недель провел на лечении в московской клинике. У него была сломана челюсть, сотрясение мозга и другие травмы.

Телепневу и Ванкевичу дали по два года в колонии-поселении. Услышав приговор, бывший депутат нервно смял руками лицо, он до последней минуты надеялся на условное наказание.

- В этом городе есть два парня, которые думают, что могут все купить и все решить. Нет! Телепнев и Ванкевич должны в тюрьме сидеть, а не ходить и развлекаться, – высказался рэпер Тимати, который приезжал на суд в Пермь поддержать своего друга – музыканта.

«Это все проделки Ширмана»

По приговору суда Телепнев и Ванкевич должны были самостоятельно приехать в колонию – поселение. Однако оба обратились с апелляционной жалобой в Пермский краевой суд на слишком суровый приговор.

- Суд Ленинского района не принял к вниманию смягчающие обстоятельства, - сказал «Комсомолке» Александр Телепнев. – У меня есть несовершеннолетние дети, я частично признал свою вину. В деле нет отягчающих обстоятельств, а что касается того факта, что мы с Сергеем действовали как группа, здесь я тоже не согласен. Сергей сам потерпевший по этому делу. Есть экспертиза его побоев.

- Вы рассчитывали получить меньше двух лет?

- Мы с адвокатами исследовали общую практику и пришли к выводу, что решение Ленинского суда явилось прецедентом по суровости наказания. Я считаю, что это все проделки Ширмана. Никогда и нигде в первый раз не дают реальный срок по такой статье. Надеюсь, что апелляция примет справедливое решение.

- Будете бороться до конца?

- Конечно, я такой человек. Буду бороться даже после конца.

- Чем вы сейчас занимаетесь?

- Как и раньше, работаю в строительной компании.

Андрей Ширман хочет ужесточить вид наказания для Телепнева и ВанкевичаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Извинения были неискренними

На днях в краевой суд поступит апелляция и от защиты Андрея Ширмана. Как сообщил наш источник в суде, в свою очередь музыкант считает, что приговор его обидчикам слишком мягкий. Он требует увеличить срок и ужесточить вид наказания.

Если его доводы примут во внимание, срок в колонии – поселении могут заменить на общий режим.

- Да, подсудимые принесли извинения, но прозвучали они как-то неискренне, - считают в окружении музыканта. – До апелляционного заседания Телепнев и Ванкевич могут свободно передвигаться, где им угодно. Ванкевич находится под подпиской о невыезде, Телепнев – под залогом в 200 тысяч рублей.

Если краевой суд примет решение об ужесточении вида наказания, обидчиков DJ Smash арестуют прямо в зале суда.

- Если же вид наказания оставят без изменений, Телепенев имеет право не являться в колонию в установленный срок, поскольку над ним скоро начнется новый судебный процесс, - пояснили в суде. – Это является уважительной причиной для отсрочки.

«Этого студента я не знаю»

О другой пьяной выходке экс-депутата «КП» уже писала. Примерно за месяц до избиения DJ Smash в том же «Доме культуры» он избил 20-летнего студента.

Молодой человек отдыхал в клубе вместе со своей девушкой. К ней подошел Телепнев, начал приставать и распускать руки. Парень пытался заступиться за спутницу, но получил удар в голову. Потом еще один – в глаз.

В отношении Телепнева полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений" (до двух лет лишения свободы).

- Вы можете что-то сказать в свою защиту? – спросили мы обвиняемого.

- Этого парня я вообще не знаю, впервые увидел его уже после того, как он обратился в полицию. Я без понятия, почему он показал на меня. Отрицаю всякую причастность к его избиению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Телепнев - об избиении DJ Smash: "В ту ночь я не пил алкоголь и прекрасно помню, что никого не бил"

Бывший пермский депутат, которого известный музыкант обвиняет в избиении, настаивает на своей невиновности (Далее...)

В отношении Александра Телепнева, которого будут судить за избиение DJ Smash, возбуждено новое уголовное дело

В том же клубе "Дом культуры" бывший пермский депутат в алкогольном опьянении пристал к незнакомой девушке, а потом избил ее молодого человека (Далее...)