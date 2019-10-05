«Отдохнувший, посвежевший и даже помолодевший». Сергей Ванкевич, осужденный за избиение DJ Smash, выложил первые фото после колонии

СЕГОДНЯ 09:09 2019-10-05T09:09:30+03:00

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4 октября пермский продюсер Сергей Ванкевич, осужденный за избиение DJ Smash, вышел на свободу. Накануне Пермский краевой суд утвердил решение Соликамского городского суда заменить ему неотбытую часть наказания ограничением свободы на 1 год 2 месяца 3 дня. Это означает, что Ванкевич не сможет покидать Пермь и должен будет отмечаться каждый месяц в уголовно-исполнительной инспекции.

Напомним, в колонию Сергей Ванкевич попал за то, что вместе с другом, бывшим депутатом Александром Телепневым избили DJ Smash за отказ сделать совместное селфи. Музыкант перенес операцию и несколько недель провел на лечении в московской клинике. У него была сломана челюсть, сотрясение мозга и другие травмы.

Решением суда Телепневу и Ванкевичу дали по два года в колонии-поселении.

Выйдя на свободу, Сергей Ванкевич сразу же сделал сэлфи и опубликовал их на своей странице в Instagram.

«Отдохнувший, посвежевший и даже помолодевший.Хороший санаторий!» - оценили фото его друзья.

vankevichsergey Сергей Ванкевич вышел на свободу

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ИСТОЧНИК KP.RU