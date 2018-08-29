Александр Телепнев: «Мой третий ребенок будет расти без отца»

СЕГОДНЯ 10:41 2018-08-29T10:47:32+03:00

Телепнев и Ванкевич в ужасе от такого сурового приговора Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Экс-депутат Александр Телепнев, который избил DJ Smash, скоро станет многодетным отцом. Об этом он сообщил на своей страничке в социальных сетях:

- У меня радость: скоро в моей семье родится третий малыш. Жалко, что родится без отца.

Инцидент с избиением известного музыканта, напомним, случился в ночь на 10 февраля этого года. DJ Smash с друзьями отдыхал в баре «Дом культуры». Музыкант заказал в баре шампанское, когда к нему подошли завсегдатаи заведения – пермский экс-депутат Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич, он работает организатором вечеринок. Попросили сделать селфи.

- За четыре с половиной минуты мы сделали штук сорок селфи, - рассказывал позднее Андрей Ширман. - Я сказал: «Хватит», но услышал в ответ: «Здесь не ты решаешь, что хватит, а что - нет».

Ширмана жестоко избили – была сломана челюсть, сотрясение мозга, ушибы. Он перенес операцию и несколько недель провел на лечении в московской клинике.

Недавно был суд, Телепневу и Ванкевичу дали по два года в колонии-поселении. Оба были в ужасе от такого сурового приговора и обратились с апелляционной жалобой в Пермский краевой суд.

- Нигде и никогда в первый раз не дают реальный срок по такой статье, - сказал в эфире радио «КП-Пермь» Александр Телепнев. - Надеюсь, что апелляция примет справедливое решение.

Жалобу рассмотрят 20 сентября.

фото из соцсетей

Кстати апелляция в краевой суд поступила и от защиты потерпевшего музыканта. Он в свою очередь считает, что приговор его обидчикам слишком мягкий, и требует увеличить срок и ужесточить вид наказания.

А в скором времени Телепнева ждет новый судебный процесс. По версии следствия, примерно за месяц до избиения DJ Smash в том же «Доме культуры» он избил 20-летнего студента.

В отношении бывшего депутата полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений" (до двух лет лишения свободы). Расследование уже завершено, однако сам Телепнев отрицает всякую причастность к этому избиению.

Кстати, когда шел суд, подсудимый говорил, что из-за проблем с законом его отношения с женой едва не дошли до развода. Судя по всему, уже все наладилось. Александр выложил в соцсети справку о том, что срок беременности Юлии Телепневой составляет 5 – 6 недель.

Его сторонники в комментариях поздравляют будущего отца и всячески стараются его поддержать:

- Саша, не отчаивайся!!! Все будет хорошо!!! Держись, радуйся этому важному событию!!! Мы поем голосами своих детей!!!

- Александр, все будет хорошо!!! Семья за Вашей спиной, это огромная поддержка, смысл жизни, это должно придать силы, чтобы все преодолеть! А зависть, суета и дешевая слава это удел слабых.

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