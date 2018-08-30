Экс-депутат Александр Телепнев, избивший DJ Smash, подал в суд на Тимати, который его «публично оскорбил»

СЕГОДНЯ 13:33 2018-08-30T13:37:38+03:00

Тимати поддерживал на суде в Перми своего друга DJ Smash Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Он требует от музыканта 300 тысяч рублей

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Александр Телепнев может претендовать на статус самого известного экс-депутата из Перми. Правда, популярность ему принесли не добрые дела на благо народа, а криминальные похождения по ночным клубам.

Телепнева, напомним, осудили за то, что зимой этого года в пермском «Доме кульутры» он жестоко избил известного музыканта DJ Smash. Скандал тогда разразился нешуточный, и судебный процесс получился громким.

Бывший депутат получил два года лишения своб

Александр Телепнев получил два года поселения за избиение музыкантаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

оды в колонии-поселении, а сейчас его ждет еще один суд – в том же баре он приставал к чужой девушке, а когда подошел ее парень, сбил его с ног и набросился с кулаками.

В историю с депутатом вмешался рэпер Тимати. Он даже приезжал на суд в Пермь, чтобы поддержать своего друга-музыканта. В его Instagram было несколько постов, где он крайне нелицеприятно высказывался в адрес депутата.

И вот Телепнев нанес ответный удар.

- Отправил в Мещанский суд иск к Тимати, - написал Александр на своей страничке в соцсетях. – Юристы готовят еще один, к DJ Smash. Я за свое ответил, теперь их очередь. Важны не деньги, важно решение суда.

Депутат заказал лингвистическую экспертизу высказываний Тимати в его адрес. И вот, к каким выводам пришел в своем заключении эксперт:

* Использованные слова в системе языка считают табуированными для общего употребления. Они являются неприличной формой выражения отрицательной оценки личности, то есть квалифицируются как оскорбления.

* Использование неприличной лексики с тематикой сексуальной доминации, полового акта, половых отклонений направлено на умаление качеств социальной репрезентативности личности адресата речи.

* Выявленные в тексте осокрбительные слова направлены на понижение социального статуса Телепнева. Автор осознанно использует данные слова. Оскорбление Телепнева, выраженная в неприличной форме отрицательная оценка подрывает репутацию последнего в глазах окружающих и способна нанести ущерб его самоуважению.

Депутат требует от Тимати удалить все оскорбительные высказывания в его адрес и просит суд взыскать с Тимура Юнусова (это настоящее имя музыканта) 300 тысяч рублей компенсации морального вреда за публичное оскорбление.

Но это еще не все новости из жизни депутата Телепнева. На днях он сообщил своим подписчикам в соцсетях, что скоро станет многодетным отцом:

- У меня радость: скоро в моей семье родится третий малыш. Жалко, что родится без отца.

Кстати, когда шел суд, подсудимый говорил, что из-за проблем с законом его отношения с женой едва не дошли до развода. Судя по всему, все наладилось. Александр выложил в соцсети справку о том, что срок беременности Юлии Телепневой составляет 5 – 6 недель.

Его сторонники в комментариях поздравляют будущего отца и всячески стараются его поддержать:

- Саша, не отчаивайся!!! Все будет хорошо!!! Держись, радуйся этому важному событию!!! Мы поем голосами своих детей!!!

- Александр, все будет хорошо!!! Семья за Вашей спиной, это огромная поддержка, смысл жизни, это должно придать силы, чтобы все преодолеть! А зависть, суета и дешевая слава это удел слабых.

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