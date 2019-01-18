Агентство, где работали пострадавшие при пожаре женщины, переехало в бизнес-центр всего несколько месяцев назад

С вечера четверга в соцсетях распространялась информация о необходимости сдать кровь для женщины, пострадавшей при пожаре. «Нужна 1-я положительная, но сдать можно любую! Обязательно возьмите справку, что вы сдали кровь для Анастасии», - уточняли ее коллеги.

Напомним, когда начался пожар, 36-летняя женщина выпрыгнула из окна третьего этажа здания на улице Монастырская. Упала неудачно - врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас Анастасия находится в реанимации краевой больницы. Пермяки активно отозвались на призыв и пришли на станцию переливания крови.

- Днем нам сказали, что крови для Насти пока достаточно, - рассказал один из ее знакомых. - К тому же станция уже закрыта до понедельника. За выходные мы уточним информацию, потребуется ли еще кровь или нет.

Анастасия - мама двоих детей, совладелица PR-агентства, занимающегося проведением различных мероприятий. Вторая совладелица - Екатерина, которая в четверг, после спасения из горящего здания, родила третью дочку. Екатерине, напомним, помог выбраться из окна по приставленной лестнице сотрудник спецназа, случайно оказавшийся в тот момент поблизости от места пожара.

Свое агентство подруги создали 10 лет назад. За это время оно стало вполне успешным. Ранее агентство находилось на улице Чернышевского, но несколько месяцев назад переехало на третий этаж офисного центра на Монастырской. В этом же здании, но на пятом этаже работает Сергей, муж Екатерины. Он и подсказал жене, что в офисном центре освободилось помещение.

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