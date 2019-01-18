Врачи спасают 21-летнюю девушку, которая во время пожара в центре Перми выпрыгнула из окна третьего этажа

Врачи Пермской краевой клинической больницы спасают 21-летнюю девушку, которая во время пожара выпрыгнула из окна третьего этажа и получила серьезную травму.

Пожар в бизнес-центре «Бажов» на улице Монастырской, 12 а, напомним, случился в четверг, 17 января. По уточненным данным МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями из задымленного здания было спасено 15 и эвакуировано 50 человек.

Пострадали 14 человек. Шесть человек были госпитализированы в больницу. Из них четверо госпитализированы в медсанчасть №9, одна пострадавшая поступила в краевую клиническую больницу, еще одна в нейротравматологию МСЧ №9. 8 человек от госпитализации отказались.

Позднее стало известно, что двое из доставленных в больницу от госпитализации также отказались.

Весь город переживал за 37-летнюю Екатерину, которая оказалась в эпицентре пожара. Женщина находилась на девятом месяце беременности и, разумеется, боялась прыгать из окна третьего этажа. Очевидцы притащили раздвижную лестницу и помогли будущей маме спустится вниз. Ее срочно доставили в больницу, где спустя полтора часа она родила девочку весом 2800 кг. Ребенок и мама находятся в удовлетворительном состоянии.

За жизнь другой девушки борются врачи краевой больницы. Когда начался пожар, 21-летняя Анастасия Мухамедиярова выпрыгнула с третьего этажа и получила закрытую черепно-мозговую травму. Также у пострадавшей диагностировано отравление угарным газом.

В социальных сетях уже появилась информация, что Насте срочно требуется помощь пермяков:

«СРОЧНО! Пострадавшим во вчерашнем пожаре помогите! Для Насти Мухамедияровой нужна кровь, 1-я положительная. Но сдать можно любую.

Лучше сдавать кровь на улице Куйбышева, 55 в краевой больнице, сказать, что для Мухамедияровой Анастасии».

«Ловили людей на коврике»

О том, как вызволяли людей из горящего здания, написал в социальных сетях очевидец происшествия. В момент ЧП он находился в соседнем помещении, где располагается танцевальная студия.

- Ребята, день прожит не зря, - пишет в соцсетях пермяк по имени Роман. –Хочу отметить, что это очень страшно, но высокий уровень самоорганизации населения помог спасти как минимум трех - четырех девушек из горящего помещения. Ловили на коврики и на руки с третьего этажа. Мужики все молодцы! Много народу не снимало на камеры, а подбежали и ловили, самые гибкие в итоге залезли на козырек ресторана. Самые большие проблемы были убедить прыгнуть беременную девушку Катю. Ее в итоге спасли, может и к лучшему, что не прыгнула. Но минут пятнадцать двадцать она точно дышала всем этим, хоть и высунулась из окна. Притащили откуда-то лесенку, раздвинули и поставили на козырек, парней закинули на козырек и они ее сняли, потом уже вторым этапом, кажется, скинули на коврик. Не помню уже. Лопаются стекла, много крови и паники. Но мужики все были собраны, прямо гордость за всех.

Роман рассказывает, что он с женой находился в танго-клубе, когда рядом загорелась комната.

- Сработала сигналка, но если бы кто-то рядом дико не заорал, что мы горим, я признаться, не сразу среагировал. В течение примерно 3 - 5 минут накрыло весь коридор и аж придавило к полу жаром и черным едким дымом. Всех успели вытолкнуть. Мои выводы таковы. Мы только разглагольствуем про Кемерово, про то что все ТРЦ - это огромные могильники. Сегодня я видел сам скорость разрастания пожара. Ребят, если услышали сигнализацию, рывком в коридор и к выходу с низкого старта и наплевать на шубы и имущество. Потом эти секунды могут решить все!

Виновным грозит до трех лет

По факту пожара в офисном здании возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

- В ходе проведенных мероприятий предварительно установлено, что возгорание в коридоре на третьем этаже произошло по причине нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования, -сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - В результате пострадали 10 человек, 6 из которых были госпитализированы в больницу.

Следствие ведут сотрудники следственной части Управления МВД России по городу Перми.

Если виновные будут установлены, им грозит до трех лет лишения свободы.