2019-01-17T14:08:05+03:00
Происшествия

«Было видно, что она напугана и ей трудно дышать». Пермяки спасли беременную женщину из горящего здания

Люди принесли раздвижную лестницу, по которой она спустилась вниз [видео]
Константин КЯКИНЕН
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фото: Подслушано Пермь "ВКонтакте"фото: Подслушано Пермь "ВКонтакте"
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Очевидец пожара на ул. Монастырской, 12а рассказал о том, как спасали девушку из горящего здания.

- Около 14.20 я сидел в своем офисе и услышал истошные крики о помощи, - рассказывает Вячеслав. - Выглянул в окошко и увидел дым. Мы позвонили спасателям и я побежал к месту происшествия. Из окна третьего этажа офисного здания валил дым. Оттуда высовывалась девушка. Было видно, что ей трудно дышать, но прыгать вниз она боялась. Под ней находился козырек ресторана. Мужчины влезли на козырек и растянули одеяло. Но она не прыгала.

Тогда откуда-то принесли раздвижную лестницу, которая достала прямо до окна. Девушка спустилась по лестнице вниз. Девушка была беременна, примерно на 5-6 месяце. Она была сильно напугана и говорила о том, что на пятом этаже работает ее муж. К этому времени приехали спасатели, они начали эвакуацию.

- Когда девушка спустилась вниз, я заметил еще одну пермячку, - говорит Вячеслав. - Она была на земле, вся в крови. Мы ее передали в руки медиков из скорой помощи.

Напомним, что в Перми горит офисное здание на ул. Монастырской, 12а. Это офис «Стройпанелькомплекта».

Люди выпрыгивают из окон спасаясь от пожара. Видео: группа ВК «ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ».

Как нам сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, здание задымилось на третьем этаже. Спасатели эвакуировали 14 человек с третьего и четвертого этажей.

- Пожарные работают по второму номеру сложности, - отметили в пресс-службе. - На месте работают 24 человека и 8 спецмашин. Причины пожара устанавливаются. Пострадавших нет.

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В Перми горит офисное здание .Подслушано Пермь "ВКонтакте"

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