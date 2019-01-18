«Я буду с тобой и никуда без тебя отсюда не уйду». Сотрудник спецназа ГУФСИН рассказал, как спас на пожаре беременную пермячку

Состояние 37-летней Екатерины, которую спасли случайные прохожие во время пожара в офисном здании на улице Монастырской, остается удовлетворительным.

Напомним, возгорание в бизнес-центре случилось в четверг днем. Огонь отрезал путь к спасению для сотрудницы одного из офисов. Женщина отказалась выпрыгивать в окно, как это сделали другие работники, - она находилась на 9-м месяце беременности.

К счастью, все обошлось. Екатерину спасли и доставили в больницу, где уже через полтора часа она родила дочку весом 2800 кг. Мама и малышка чувствуют себя хорошо.

Как выяснилось только сегодня, спас Катю сотрудник отряда специального назначения «Медведь» ГУФСИН России по Пермскому краю. 30-летний Олег Изгагин в тот день был на выходном и находился в магазине недалеко от места пожара.

- Сотрудник магазина посмотрел в окно и закричал, что напротив горит здание, - рассказывает Олег. – Услышав эти слова, я бросил все дела и побежал на улицу. Вдруг кому-то будет нужна помощь. Наше подразделение участвует в ликвидации различных ЧП на территории региона, и я знаю, что в некоторых ситуациях счет идет на секунды.

Олег Изгагин первое впечатление о пожаре 00:00 00:00

Здание уже было в дыму, из окон вырывались большие клубы черного дыма. Рядом толпились люди.

- Я услышал крики о помощи и увидел в окне третьего этажа девушку, - продолжает Олег. – На снегу лежали две женщины. Они были в крови, но в сознании. Я понял, что они выпрыгнули из окна и получили серьезные ушибы. Какие-то люди растягивали полотна и кричали девушке в окне прыгать, но она не решалась.

Пожар случился на третьем этаже бизнес - центра. Фото: группа вк "ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ"

Чтобы принять решение, у молодого человека было всего несколько секунд.

- Я увидел пристрой к зданию и решил залезать на него, снизу мне помогли мужчины, которые были рядом, - рассказывает пермяк. – Оказавшись на крыше, я выиграл один этаж, то есть был на несколько метров ближе к той девушке. Но как до нее добраться? Решений было много. Можно было выдавить плитки фасада и забраться на третий этаж по конструкции как по лестнице, но у меня не было с собой даже веревки. Как я спущу ее вниз?

Олег закричал, что ему нужна помощь. Снизу к нему на пристрой забрались еще несколько мужчин.

Олег Изгагин о спасении беременной женщины 00:00 00:00

- В тот момент я не знал, что девушка в положении, - рассказывает он. - Сказал мужикам растягивать полотно, а углы крепко наматывать на кисти рук. Если бы она прыгнула, удар был бы очень сильным. Но в этот момент нам дали лестницу, которую мы приставили к стене. По ней я залез к девушке, она была сильно напугана. Я как мог ее успокоил, сказал, что все будет хорошо, я буду с тобой и никуда отсюда без тебя не уйду.

Олег спускался по лестнице первым, снизу поддерживая Катю. Спасательная операция завершилась успешно.

- Уже внизу я понял, что девушка находится на большом сроке беременности, - вспоминает сотрудник спецназа. - Хорошо, что мы не уговорили ее прыгнуть. Я накинул на нее свою куртку и проводил в помещение, где уже находились другие пострадавшие. Она была в панике, рвалась обратно, говорила, что там остался какой-то Сергей. Я понял, что это ее близкий человек. К счастью, тут вбежали ее друзья и сказали, что с этим Сергеем все в порядке. На носилках мы донесли ее до машины Скорой, и ее увезли в больницу.

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