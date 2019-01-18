«С ней все будет хорошо». Пермячку, которая получила тяжелые травмы на пожаре в центре Перми, подключили к ИВЛ

21-летняя Анастасия Мухамедиярова – одна из пострадавших на пожаре, который в четверг днем случился в офисном здании на улице Монастырская, 12 а. Спасаясь от огня, девушка выпрыгнула из окна третьего этажа и получила закрытую черепено-мозговую травму.

- Пострадавшая находится в реанимации, - рассказали в Пермской краевой клинической больницы, врачи которой борются за жизнь пациентки. – Ее состояние оценивается как тяжелое. Тяжелейшая черепно-мозговая травма. К счастью, позвоночник цел. Надеемся, что с ней все будет хорошо.

Настю подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Скорее всего, дышать самостоятельно она не сможет еще несколько дней. Однако врачи осторожно делают благоприятные прогнозы.

Тем временем в социальных сетях появилась информация, что девушке срочно требуется помощь пермяков:

«СРОЧНО! Пострадавшим во вчерашнем пожаре помогите! Для Насти Мухамедияровой нужна кровь, 1-я положительная. Но сдать можно любую.

Лучше сдавать кровь на улице Куйбышева, 55 в краевой больнице, сказать, что для Мухамедияровой Анастасии».

- Запасов крови в больнице достаточно, и пострадавшей была оказана соответствующая помощь в полном объеме, сколько требовалось, - объяснили в краевой больнице. – Однако у нас есть другие пострадавшие на этом пожаре, которые находятся в других медицинских учреждений. И им тоже потребовалась процедура переливания крови. И если среди пермяков найдутся желающие пополнить запас донорской крови, это будет хорошей помощью.

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