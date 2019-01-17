Женщина, которая спаслась на пожаре в офисном здании в Перми, родила

Беременная женщина, которая спаслась во время пожара в офисном здании во время пожара, родила в МСЧ №9.

- Состояние у мамы и ребенка ближе к удовлетворительному, они находятся под наблюдением врачей, - сообщили в краевом минздраве. - Она была госпитализирована в больницу в сознании.

Беременную девушку спасали пермяки, работники соседних офисов.

- Около 14.20 я сидел в своем офисе и услышал истошные крики о помощи, - рассказывает Вячеслав. - Выглянул в окошко и увидел дым. Мы позвонили спасателям и я побежал к месту происшествия. Из окна третьего этажа офисного здания валил дым. Оттуда высовывалась девушка. Было видно, что ей трудно дышать, но прыгать вниз она боялась. Под ней находился козырек ресторана. Мужчины влезли на козырек и растянули одеяло. Но она не прыгала.

Тогда откуда-то принесли раздвижную лестницу, которая достала прямо до окна. Девушка спустилась по лестнице вниз. Девушка была беременна. Она была сильно напугана и говорила о том, что на пятом этаже работает ее муж. К этому времени приехали спасатели, они начали эвакуацию.

Очевидец о беременной женщине на пожаре 00:00 00:00

Всего по данным ведомства, в результате пожара на ул. Монастырская, 12а пострадали 14 человек. 6 - госпитализированы, остальным была оказана помощь на месте.

- У пострадавших состояние близкое к легкому, - сообщили в пресс-службе ведомства, - они отравились продуктами горения.

Как нам сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, здание задымилось на третьем этаже. Спасатели эвакуировали 14 человек с третьего и четвертого этажей. По предварительной информации, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.

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