Третья дочка родилась через полтора часа после спасения мамы из горящего здания

У 37-летней Екатерины, совладелицы пермского ивент-агентства «PRIMAVERA», - двое дочерей. А в четверг, 17 января, она родила третью дочку. Спустя полтора часа после того, как Екатерину спасли из горящего здания бизнес-центра, где находился офис ее агентства.

- Я сидел в своем офисе и услышал истошные крики о помощи, - рассказывает пермяк Вячеслав Варанкин. - Выглянул в окошко и увидел дым. Мы позвонили спасателям и я побежал к месту происшествия. Из окна третьего этажа офисного здания валил дым. Оттуда высовывалась девушка. Было видно, что ей трудно дышать, но прыгать вниз она боялась. Под ней находился козырек ресторана. Мужчины влезли на козырек и растянули одеяло. Но она не прыгала.

Тогда откуда-то принесли раздвижную лестницу, которая достала прямо до окна, и помогли молодой женщине спустилась по ней вниз. После спасения Екатерина почувствовала себя плохо, и ее отвезли в больницу. Буквально через полтора часа она родила девочку весом 2800 граммов.

- Состояние у ребенка и мамы ближе к удовлетворительному, находятся под наблюдением врачей, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края.

Но, как рассказали нам в больнице, малышка сейчас находится в роддоме, а ее маму перевели в другой корпус - у нее легкое отравление угарным газом.

Екатерина хорошо известна в Перми как организатор различных мероприятий, хороший профессионал, увлеченный своим делом. Она не оставила работу, даже будучи на девятом месяце беременности.

Напомним, всего при пожаре в офисном здании в Перми на улице Монастырской пострадали 14 человек. Из них шестеро госпитализированы, восемь человек от госпитализации отказались.

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