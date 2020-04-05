У 5 сотрудников пермской инфекционной больницы предварительно подтвердили коронавирус

В воскресенье, 5 апреля, краевая инфекционная больница закрылась на карантин. Причина – подтвержденный диагноз коронавирус у пяти сотрудников больницы.

Накануне было известно, что у двух сотрудников больницы подозрение на пневмонию. У них взяли пробы, определен круг лиц, с которыми они контактировали. Через некоторое время симптомы появились еще у трех сотрудников.

- Все сотрудники находятся в боксированных палатах. Трое из них без признаков заболевания, двое с признаками заболевания, - сообщила Главный врач краевой инфекционной больницы Ирина Чарушина. – Мы приняли решение продолжить работу в режиме полной изоляции в течение 14 дней для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. В больнице обследовали всех сотрудников и пациентов, которых выписали в течение двух недель.

Все пациенты с подтвержденным диагнозом перенаправлены в другие медицинские учреждения.

Администрация больницы приняла решение закрыть медицинское учреждение на карантин. Прием и выписка больных прекращена. Разрешено только принимать больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

- В настоящее время организовано обследование всех контактных лиц, а также реализуется весь комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, в том числе по изоляции пациентов и сотрудников, - сообщили в краевом минздраве.

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ИСТОЧНИК KP.RU