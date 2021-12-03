В Перми 5 декабря почтут память погибших в клубе «Хромая лошадь»

Со дня трагедии прошло 12 лет. Фото: архив "КП"

5 декабря для жителей Пермского края – трагическая дата, 12 лет назад произошел страшный пожар в клубе «Хромая лошадь». Из более чем 350 гостей, которые пришли в заведение, погибли 156.

Пожар случился из-за фейерверка, горящая искра попала в потолок, воспламенился пластик, пыль и декор из соломы. Выключился свет и по залу разошелся смертельный дым. Давка, паника и один выход. Не стало 156 человек, более ста получили тяжелые травмы и ожоги, многие навсегда остались инвалидами.

Вновь 5 декабря возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев придут родственники и друзья погибших.

Администрация Перми сообщает, что в 12.30 для желающих будет организован выезд автобуса на Северное кладбище.

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