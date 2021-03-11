Подросток, сбивший насмерть девушку на папином Lexus в Перми, хочет досрочно выйти из тюрьмы

В Перми подросток, который на папином Lexus насмерть сбил девушку, рассчитывает выйти из колонии досрочно. Фото: Василий Вахрин

В Перми подросток, который на папином Lexus насмерть сбил девушку, рассчитывает выйти из колонии досрочно. Необходимое ходатайство уже направлено в суд. Это стало возможным, так как он отбыл одну треть от назначенного срока в колонии.

При рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания суд учитывает поведение осужденного, его отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, в том числе имеющиеся поощрения и взыскания, отношение осужденного к совершенному деянию и то, что он полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления, а также заключение администрации исправительного учреждения о целесообразности его условно-досрочного освобождения.

Напомним, 6 мая на пересечении шоссе Космонавтов и улицы братьев Игнатовых 17-летний подросток на папином Lexus сбил девушку. Внедорожник несся через перекресток на огромной скорости. 24-летняя Мария, которая переходила проезжую часть, чтобы сесть на автобус и ехать домой, погибла на месте.

Во время допроса подросток признался, что попросил у отца ключи от машины, чтобы послушать в ней музыку, но потом решил съездить в Макдоналдс. Возвращавшись из общепита, он не смотрел на спидометр, объясняя это тем, что торопился домой держать пост. Свою вину в содеянном он признал полностью и в последнем слове просил не лишать его свободы.

Суд Индустриального района назначил школьнику условное наказание, но позже краевой суд отменил решение районного суда и подростка приговорили к полутора годам воспитательной колонии.

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