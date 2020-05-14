2020-05-14T16:38:12+03:00
Происшествия

Мама девушки, сбитой Lexus в Перми: «Я дочь похоронила, а обвиняемый сидит дома»

Прокуратура пыталась обжаловать домашний арест, но заседание перенесли
Алена ОВЧИННИКОВА
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Погибшую девушку похоронили в родном поселке 9 мая. Фото: личный архив Марии К.Погибшую девушку похоронили в родном поселке 9 мая. Фото: личный архив Марии К.
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- На похоронах просто море народу было, я не ожидала, что столько людей попрощаться с Машей придет, было человек двести, - плачет Нина Викторовна, мама Марии К., погибшей 6 мая в ДТП с Lexus. – Я хочу сказать «Спасибо» всем, кто помогал нам с похоронами: своим коллегам из школы, коллегам дочки, коллегам ее мужа Романа. Еще друг Романа из Германии деньги нам перевел, моя подруга и ее сын Павел помогали. А еще друзья Маши, одноклассники и многие жители Купросского поселения.

Хоронили 24-летнюю девушку, погибшую в страшном ДТП на шоссе Космонавтов в Перми, в родном поселке в Юсьвинском районе. Похороны прошли 9 мая. Сначала было отпевание в церкви. В той самой, в которой Нина Викторовна крестила во младенчестве свою новорожденную дочку. Понимая, какое горе произошло в семье, батюшка после отпевания предложил съездить с родными на кладбище.

- Я слез не могла сдержать от той беды, которая случилась с нами, и теперь моя главная цель, чтобы виновник этой трагедии был справедливо наказан, - говорит женщина. – Мыслимое ли дело, с такой скоростью по городу мчаться? Ведь если бы не такая скорость, дочка, может быть, осталась бы жива. И даже если она инвалидом была, я всю жизнь потом бы с ней сидела, а сейчас по чьей-то вине моей дочери нет! А он сам на домашнем аресте сидит, хотя всю нашу жизнь разрушил! Ни он, ни его родные даже не извинились. И уж тем более не помогли с похоронами. Им не стоит думать, что мы живем в далеком поселке, у нас нет денег, и с нами не стоит считаться. Мы будем нанимать адвоката, и добиваться справедливости.

Место аварии, где оборвалась жизнь 24-летней девушки. Фото: ГИБДД.

Место аварии, где оборвалась жизнь 24-летней девушки. Фото: ГИБДД.

14 мая исполнилось 9 дней со дня этой трагедии. Несовершеннолетний виновник смертельной аварии отсидел 48 часов в ИВС. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. С таким положением дел не согласилась прокуратура и обжаловала это решение Индустриального районного суда в вышестоящей инстанции. 14 мая в краевом суде должны были решить, какую меру пресечения выбрать для обвиняемого, однако суд перенесли.

- Заседание состоится 15 мая, - сообщили в пресс-службе краевого суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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