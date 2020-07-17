На суде по делу о ДТП, в котором Lexsus сбил девушку, выступит обвиняемый школьник [прямая трансляция]

В Перми, 17 июля, в Индустриальном суде Перми проходит очередное заседание уголовного дела, в котором обвиняется школьник, сбивший насмерть девушку на шоссе Космонавтов. «Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию с заседания, посмотреть ее можно здесь.

Напомним, ДТП случилось 6 мая, на пересечении шоссе Космонавтов и улицы братьев Игнатовых. Внедорожник Lexus несся через перекресток на огромной скорости. За рулем иномарки был 17-летний школьник 24-летняя Мария, которая переходила проезжую часть, чтобы сесть на автобус и ехать домой погибла на месте.

На суде выступает сторона обвинения, зачитываются материалы расследования. Сообщается что дорожные условия и освещение было в норме и соответствовало ГОСТу.

В зале присутствует также супруг погибшей девушки и ее мать.

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