2020-07-17T09:40:44+03:00
Происшествия

На суде по делу о ДТП, в котором Lexsus сбил девушку, выступит обвиняемый школьник [прямая трансляция]

Сторона обвинения зачитывает материалы уголовного дела
Анна МарковаВиктор Правдин
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На скамье подсудимых подросток, сбивший на папином Lexsus девушку.На скамье подсудимых подросток, сбивший на папином Lexsus девушку.Фото: Василий Вахрин
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В Перми, 17 июля, в Индустриальном суде Перми проходит очередное заседание уголовного дела, в котором обвиняется школьник, сбивший насмерть девушку на шоссе Космонавтов. «Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию с заседания, посмотреть ее можно здесь.

Напомним, ДТП случилось 6 мая, на пересечении шоссе Космонавтов и улицы братьев Игнатовых. Внедорожник Lexus несся через перекресток на огромной скорости. За рулем иномарки был 17-летний школьник 24-летняя Мария, которая переходила проезжую часть, чтобы сесть на автобус и ехать домой погибла на месте.

На суде выступает сторона обвинения, зачитываются материалы расследования. Сообщается что дорожные условия и освещение было в норме и соответствовало ГОСТу.

В зале присутствует также супруг погибшей девушки и ее мать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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