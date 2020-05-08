«Подставил семью, и себе жизнь сломал». Что известно о 17-летнем водителе Lexus, который насмерть сбил девушку в Перми

Вечером 6 мая в Перми оборвалась в страшном ДТП жизнь 24-летней девушки Марии К. Она ехала с работы домой, к мужу, но сначала заехала подруге, чтобы передать маме подарок. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Семья очень положительная

Мария переходила проезжую часть на зеленый свет, чтобы дойти до автобусной остановки, в этот момент ее сбил Lexus. Водитель летел через перекресток на огромной скорости и не смог притормозить, увидев на дороге человека. От удара девушку отбросило на несколько десятков метров. Она скончалась до приезда врачей «скорой».

Погибшей девушке было всего 24 года. Фото: семейный архив.

Подростки, находившиеся в салоне, вышли на улицу и в ужасе начали звонить родным. Оказалось, что за рулем дорогого папиного внедорожника, сбившего ни в чем не повинную девушку, сидел 17-летний школьник. Пока все находятся на самоизоляции и учатся дистанционно, он решил «пофорсить» (именно так выразились в его школе, - Ред.) перед своими друзьями. Учится он в 11 классе одной из школ Индустриального района.

Многие из учеников и педагогов этой школы слышали про резонансное ДТП, но из-за того, что сейчас все разобщены, некоторые просто не в курсе, кто именно совершил смертельную аварию. А кто уже знает – просто в шоке.

- Он и семью подставил, и себе жизнь сломал, - говорят его знакомые.

- Хорошая семья, прекрасные дети, его старший брат окончил школу с золотой медалью, сам он тоже хорошо учился, - объясняют шокированные педагоги. - Ничего плохого про него сказать не можем, умный, воспитанный, не высокомерный. Как его угораздило в такую историю попасть? Теперь «прилетит» и нашей школе, отписываться за него придется. Уже вызывали завуча, который отвечает за правила дорожного движения. Но подумайте сами, она-то здесь при чем? Разве во время инструктажа она имела право говорить: «Не садитесь за руль папиной машины»? Или она сама его туда посадила?

Будет сидеть дома и ходить на допросы с адвокатом

В тот вечер 17-летний подросток действительно был на иномарке своего отца. У того свой прибыльный бизнес: сеть продуктовых магазинов в нескольких районах Перми.

Естественно, управлял иномаркой подросток без водительских прав, в 17 лет их просто по закону не выдают. Но со слов его знакомых, в его молодежной среде очень модно гонять по вечерам, и многие малолетки грешат этим. Скидываются несколько человек на старенькие недорогие легковушки и носятся потом по ночным улицам.

Кадры с места аварии. Фото: ГИБДД Перми.

А вот как получилось так, что ключи от папиного Lexus оказались у 17-летнего сына, гоняющего по городу, будет выяснять следствие.

После смертельной аварии несовершеннолетнего водителя поместили в ИВС, а вот о том, что с его судьбой будет дальше, нас проконсультировал пермский адвокат Николай Кизик:

- Уголовное дело возбудили в отношении конкретного лица. Несовершеннолетнего подозреваемого поместили в ИВС на 48 часов для проведения с ним первичных процессуальных и следственных действия, взяли анализы на алкогольное и наркотическое опьянение.

После этого будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Вероятней всего, на время предварительного следствия суд изберет ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей в виду его несовершеннолетнего возраста.

Преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», относятся к категории средней тяжести, которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Но учитывая его несовершеннолетний возраст, положительные характеристики с места учебы, то, что ранее он не привлекался к ответственности за совершение правонарушений, и то, что преступление было совершено неумышленно, наказание может быть вынесено и без реального лишения свободы.

В тот вечер Мария шла на остановку, чтобы сесть в автобус. Фото: семейный архив.

Конечно, не стоит сбрасывать со счетов и общественный резонанс, который вызвало это ДТП, но в любом случае решение будет за судом. И немало при принятии этого решения будет зависеть от позиции потерпевшей стороны .

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