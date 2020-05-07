«Она только первый взнос за ипотеку заплатила». Мама девушки, сбитой Lexus в Перми, рассказала, куда вечером спешила ее дочь

- Два дня назад в лесу я увидела лису, у нас, коми-пермяков, это очень плохая примета, - плачет Нина Викторовна, мама 24-летней Марии К., которую насмерть сбил водитель Lexus. – Лиса была большая, ярко-рыжая, сидела и смотрела на меня. Я знаю, что это не к добру, поэтому крикнула ей: «Уйди, не смотри на меня, не смотри!»

Работала, поэтому подарок маме передала через подругу

Нина Викторовна – очень уважаемая учитель сельской школы, живет в Юсьвинском районе. Страшная трагедия, оборвавшая жизнь ее 24-летней дочери, которая жила в Перми, случилась 6 мая.

На пересечении шоссе Космонавтов и улицы Братьев Игнатовых девушку сбила иномарка, летевшая через перекресток на красный свет. От удара девушку отбросило на несколько десятков метров. Она скончалась от полученных травм до приезда «скорой помощи».

Кадры с места ДТП. Фото: ГИБДД Перми.

Позже выяснилось, что у водителя не было прав. Со слов очевидцев аварии, в салоне находилось еще три человека. После ДТП они вышли на дорогу и начали кому-то звонить, даже не подойдя к умирающей пермячке.

- А ведь я ее одна вырастила, без отца, - не скрывает своего горя женщина. – Она только жить начинала. Летом диплом должна была защищать, высшее образование получала, на финансиста училась. Дочка замужем была, они полгода назад всего расписались. Это такая прекрасная пара, с мужем они со школы дружили. Я так радовалась, когда они поженились, думала, в старости помогать мне будут.

Муж Марии работает на пороховом заводе, она - администратором в медицинском центре. 6 мая у девушки была смена. Вечером перед тем, как ехать домой, к мужу, в Нижнюю Курью, Мария заехала к подруге Елене. Та живет в Индустриальном районе. Маше нужно было передать через нее посылочку маме, в Юсьвинский район.

- Маша купила мне гладиолусы и георгины, но сама не могла приехать, так как у медиков из-за коронавируса время сейчас тяжелое, и она работает, поэтому передала свой подарок через подругу, которая 7 мая собиралась сюда, - объясняет Нина Викторовна. – За несколько минут до аварии мы созвонились с дочкой, она сказала, что идет на автобус. Я предупредила, чтобы она была осторожна. Мы договорились созвониться после того, как она вернется домой.

До получения диплома Мария работала администратором в медицинском центре. Фото: семейный архив.

С подругой попрощалась за пять минут до смерти

Подруга вышла на улицу, чтобы проводить Машу.

- Мы только попрощались, и через пять минут все это случилось, - рассказала она.

- Вечером с дочкиного телефона мне позвонила женщина и представилась сотрудником ГИБДД, - продолжает Нина Викторовна. – Она сказала, что Маша переходила дорогу на зеленый, и ее сбила иномарка. Что Маши нет больше… Я поверить в это не могу! Как надо так лететь? Что теперь будет? Они с мужем только что квартиру купили в ипотеку. Долго выбирали, жили на съемной квартире и вот только что переехали, красиво обставились, у дочки очень хороший вкус был. Первый взнос заплатили за ипотеку. Даже свадьбу играть не стали, чтобы денег больше собрать и быстрей с кредитом расплатиться.

Девушка заканчивала вуз, летом она должна была защищать диплом. Фото: семейный архив.

- По факту «Нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, - прокомментировали аварию в городском ГИБДД.

Виновнику грозит длительный срок тюремного заключения.

8 мая погибшую в ДТП девушку повезут на родину, в Юсьвинский район, где ее и похоронят.

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