2020-07-09T12:42:38+03:00
Происшествия

В Перми начинается суд над школьником, который на папином Lexus насмерть сбил девушку [прямая трансляция]

ДТП произошло на шоссе Космонавтов
Анна Маркова
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Первое заседание суда, на котором рассматривается уголовное дело школьника, сбившего 24-летнюю девушку в Перми.Первое заседание суда, на котором рассматривается уголовное дело школьника, сбившего 24-летнюю девушку в Перми.Фото: Василий Вахрин
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В Перми, 9 июля, в суде Индустриального района Перми началось рассмотрение уголовного дела в отношении 17-летнего школьника, который 6 мая на пересечении шоссе Космонавтов и улицы братьев Игнатовых сбил девушку. Внедорожник Lexus несся через перекресток на огромной 24-летняя Мария, которая переходила проезжую часть, чтобы сесть на автобус и ехать домой погибла на месте.

На суд приехала мама погибшей Марии. Фото: Василий Вахрин

На суд приехала мама погибшей Марии.Фото: Василий Вахрин

Небольшое помещение суда заполнено людьми. На первое заседание школьник пришел с отцом, другими родственниками и адвокатом. С потерпевшей стороны в суде присутствуют супруг погибшей Марии девушки и ее мама. Прямая трансляция с заседания здесь.

Мария погибла мгновенно на месте аварии. Фото: семейный архив.

Мария погибла мгновенно на месте аварии. Фото: семейный архив.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Все это время школьник находился под домашним арестом.

Подросток сел за руль папиного Lexus и катался с друзьями по городу, пока не сбил девушку. Фото: Василий Вахрин

Подросток сел за руль папиного Lexus и катался с друзьями по городу, пока не сбил девушку.Фото: Василий Вахрин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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