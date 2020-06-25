2020-06-25T11:45:36+03:00
Общество

Как пермякам получить 10 000 рублей на детей в июле

Об очередной мере поддержки семьям объявил президент
Анна Маркова
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Очередная выплата семья с детьми будет выплачена в июле.Очередная выплата семья с детьми будет выплачена в июле.Фото: архив "КП"
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Семьи с детьми от 0 до 16 лет в Пермском крае в июле снова получат единовременное пособие. Об этом 21 июня сообщил президент России Владимир Путин. Пенсионный фонд зачислит 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые перечисляются семьям с апреля и июня.

- Особенностью новой выплаты станет то, что за ней не надо никуда обращаться, - объясняют в Пенсионном фонде, если вы уже подавали заявление и получили ранее назначенные пособия.

Если родители пока не обратились за такой выплатой, сделать это можно до 30 сентября включительно.

Как подать заявление на выплату в 10 000 рублей?

Подать заявление можно онлайн на портале «Госуслуги».

В офисах МФЦ по предварительная запись по телефону 8 (342) 270-11-20.

Также письмом через Почту России на адрес Центра социальных выплат. За дополнительной информацией можно обратиться в call-центр Центра социальных выплат и компенсаций Пермского края 8 800 302 83 89.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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