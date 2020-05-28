Как пермяки могут подать заявление на пособие на детей от 3 до 7 лет через Госуслуги

28 Май 2020 2020-05-28T12:17:36+03:00

Если в семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, то пособие будет назначено на каждого из них. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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С 1 июня семьи с детьми от 3 до 7 лет включительно по указу Президента Владимира Путина должны получать дополнительную меру господдержки.

Она полагается семьям, в которых ежемесячный доход не превышает одного прожиточного минимума на человека (в 2020 году в Пермском крае это 10 556 рублей. Еще вчера, 28 мая «КП» писала, о том, что сделать это с помощью сайта Госуслуг не представляется возможным, так как заявления там нет. Но уже сегодня Министерство социального развития Пермского края сообщило, что заявление можно подать на сайте Госуслуг. «Комсомолка», проверила, действительно, все работает. Ссылка тут.

Напомним, на выплату могут рассчитывать семьи с детьми, которым исполнилось 3 года не раньше 1 января 2020 года, до наступления 8 лет. Размер выплаты составит 50% величины прожиточного минимума для детей, что сейчас составляет 5351,5 рублей. Право на получение выплаты имеет один из родителей, который является гражданином России, при условии российского гражданства ребенка.

Если в такой семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, то пособие будет назначено на каждого из них. При этом другие ранее назначенные выплаты будут сохранены в полном объеме. Кроме того, подать заявление можно в офисах МФЦ, но для этого нужна предварительная запись по телефону 8 (342) 270-11-20. 27 мая запись была возможна на 9 июня.

А также письмом через Почту России на адрес Центра социальных выплат (адреса и контакты размещены на сайте Министерства социального развития).

ИСТОЧНИК KP.RU