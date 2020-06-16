«Межведомственного взаимодействия не произошло». Пермячка рассказала, почему до сих пор не получила пособие на детей от 3 до 7 лет

С 1 июня семьи с детьми от 3 до 7 лет включительно по указу Президента Владимира Путина должны получать дополнительную меру господдержки. Она полагается семьям, в которых ежемесячный доход не превышает одного прожиточного минимума на человека (в 2020 году в Пермском крае это 10 556 рублей).

Пермячка Ирина Лекомцева, мама троих детей, рассказала, как оформила пособие, и почему до сих пор его не получила.

Подала заявление в конце мая

- Наша семья может рассчитывать на эту меру поддержки, так как нам присвоен статус малообеспеченных, - рассказывает Ирина. Ее детям 7, 5 и 4 года. - Есть справка, срок действия ее до конца июля, к тому же статус должен быть продлен еще на полгода автоматически после его окончания. Это было озвучено властями.

Подать заявление на эту меру поддержки в Перми стало возможным только во второй половине мая, так как формы заявления до этого времени в открытом доступе не существовало.

- Когда заявление появилось, отправить его можно было по почте или через МФЦ, которое работало по предварительной записи, - продолжает Ирина. - Я не стала тропиться и ждала возможности оформить пособие через сайт Госуслуг, чтобы никуда не ходить. 28 мая форма появилась на сайте Госуслуг. Несмотря на то, что все данные детей у меня были в личном кабинете, мне пришлось заново их заполнять: страховые номера, данные свидетельств о рождении, регистрации. Заявление отправила.

Межведомственного взаимодействия не произошло

- Через 7 дней мне пришло два письма, что заявление с таким-то номером «успешно сформировано», а второе, что зарегистрировано «создание заявки прошло успешно», - рассказывает пермячка. - Еще через неделю на электронную почту приходит еще одно письмо, из которого следует, что межведомственного взаимодействия не произошло: «Из-за не поступления сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия, срок принятия решения по вашему заявлению продлевается. Общий срок рассмотрения составит до 20 рабочих дней со дня приема заявления».

ВАЖНО

Кому положена выплата

Напомним, на выплату могут рассчитывать семьи с детьми, которым исполнилось 3 года не раньше 1 января 2020 года, до наступления 8 лет. Размер выплаты составит 50% величины прожиточного минимума для детей, что сейчас составляет 5351,5 рублей. Право на получение выплаты имеет один из родителей, который является гражданином России, при условии российского гражданства ребенка.

Если в такой семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, то пособие будет назначено на каждого из них. При этом другие ранее назначенные выплаты будут сохранены в полном объеме. Кроме того, подать заявление можно в офисах МФЦ, но для этого нужна предварительная запись по телефону 8 (342) 270-11-20.

А также письмом через Почту России на адрес Центра социальных выплат (адреса и контакты размещены на сайте Министерства социального развития).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как пермякам подать заявление на детское пособие на ребенка от 3 до 7 лет: деньги начнут выплачивать с 1 июня

Расскажем, как это сделать, пока на сайте Госуслуг данная процедура невозможна (подробнее...)