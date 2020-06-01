Пермякам начали перечислять пособия на детей от 3 до 16 лет

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:58:14+03:00

В Пенсионном фонде рассказали, что 10 миллионов семей получат деньги уже 1 июня. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

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1 июня пермяки начали получать пособия, обещанные президентом Владимиром Путиным,10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Напомним, выплата - единоразовая, она не зависит от доходов семьи. На нее надо подать заявление через портал Госуслуг, сделать это можно до 1 октября 2020 года.

Деньги придут в течение восьми рабочих дней, пять дней рассматривается заявление, еще до трех дней уходит на перечисление средств.

- Сегодня утром на телефон пришла смс, я сначала удивилась, было написано «Зачисление пенсии», ведь до пенсии мне еще далеко, - рассказывает пермячка Марина Соловьева. - Потом поняла, что это пособие на двоих моих детей, всего 20 000 рублей. Заявление я подала в начале мая. Не ожидала, что деньги придут первого числа, потратим их на летнюю одежду детям, продукты, а еще порадуем их небольшими подарками в честь Дня защиты детей.

В Пенсионном фонде рассказали, что 10 миллионов семей получат деньги уже 1 июня. Это те, кто подал заявление до 22 мая включительно. Написавшим заявления с 23 по 25 мая деньги придут 2 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU