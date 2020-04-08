Режим самоизоляции в Перми: кому власти дадут материальную помощь

Пособие в 15 тысяч рублей

Из-за режима строгой самоизоляции многие предприятия прекратили работу. Несмотря на то, что работодателей обязали выплачивать заработную плату сотрудникам, сидящим дома, доход немалой части жителей Пермского края резко уменьшился с начала апреля. Ряд предприятий был вынужден перевести своих сотрудников на режим неполной занятости или сократить рабочую неделю.

Те, кто оказался в сложной ситуации, получат материальную помощь из краевого бюджета.

- Мы собрали с работодателей данные по их сотрудникам, доходы которых с 1 апреля резко снизились, но не настолько, чтобы люди могли претендовать на меры поддержки со стороны социальных служб, - сообщил глава региона Дмитрий Махонин. – Таких оказалось порядка 10 тысяч человек. Они получат по 15 тысяч рублей. На эти цели краевой бюджет выделит 150 миллионов.

Конкретный механизм выплат сейчас прорабатывается.

Помощь семьям с детьми

Президент подписал указ о том, что семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет, с апреля по июнь 2020 года смогут ежемесячно получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Но в Пермском крае живут около 15 тысяч малоимущих семей с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которые не попадают под условия выплаты этого пособия.

Таким семьям из краевого бюджеты будет выделена единовременная материальная помощь в размере прожиточного минимума на ребенка - 10,7 тысяч рублей. Деньги получат семьи, у которых доход ниже 10,5 тысяч на каждого члена семьи.

Ученикам, которые получали бесплатное питание в школах, на период дистанционного обучения выдают продуктовые наборы на дом. В сухие пайки входит подсолнечное масло, сахар, крупа, сгущенка…

Теперь аналогичные наборы каждые две недели будут выдавать и родителям детсадовцев. В общей сложности их получат 50 тысяч семей с дошкольниками.

Вырастут выплаты донорам

В Пермском крае уменьшился запас донорской крови. Между тем экстренные операции никто не отменял. Да и после снятия режима самоизоляции в больницах начнут проводить плановые операции. Поэтому, чтобы стимулировать доноров, Дмитрий Махонин предложил увеличить на три ближайших месяца размер выплаты за разовую сдачу крови с 674 рублей до полутора тысяч. Также донорам будут выписать онлайн-пропуск на передвижение до пункта сдачи крови.

"Снимаем обувь, при необходимости стираем одежду и тщательно моем руки",- главный терапевт края о мерах предосторожности в "антикоронавирусные дни" 00:00 00:00

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